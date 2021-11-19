Постраждалий загинув на місці. Обставини події встановлює поліція.

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Чоловіка на смерть переїхав власний віз

У селі Словіта 18 листопада загинув 29-річний фірман. Нещасний випадок трапився приблизно о 15:50. Місцевий житель йшов поруч зі своїми кіньми, які тягнули віз. Чоловік був ліворуч від тварин і керував, куди їм слід йти.

Раптово фірман втратив рівновагу і впав прямо під коней. Ті продовжили рух, і чоловік потрапив під колеса власного воза. Внаслідок цього трагічного інциденту постраждалий отримав надзвичайно важкі травми. На жаль, він загинув на місці до приїзду медиків.

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