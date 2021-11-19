Пострадавший погиб на месте. Обстоятельства происшествия устанавливает полиция.

Заметьте Под Львовом фура насмерть сбила 22-летнего пешехода

Мужчину насмерть переехал собственный воз

В селе Словита 18 ноября погиб 29-летний фирман. Несчастный случай произошел примерно в 15:50. Местный житель шел рядом со своими лошадьми, которые тянули телегу. Мужчина был слева от животных и руководил, куда им следует идти.

Внезапно фирман потерял равновесие и упал прямо под коней. Те продолжили движение, и мужчина попал под колеса собственной телеги. В результате этого трагического инцидента пострадавший получил чрезвычайно тяжелые травмы. К сожалению, он погиб на месте до приезда медиков.

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