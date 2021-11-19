Пострадавший погиб на месте. Обстоятельства происшествия устанавливает полиция.
Заметьте Под Львовом фура насмерть сбила 22-летнего пешехода
Мужчину насмерть переехал собственный воз
В селе Словита 18 ноября погиб 29-летний фирман. Несчастный случай произошел примерно в 15:50. Местный житель шел рядом со своими лошадьми, которые тянули телегу. Мужчина был слева от животных и руководил, куда им следует идти.
Внезапно фирман потерял равновесие и упал прямо под коней. Те продолжили движение, и мужчина попал под колеса собственной телеги. В результате этого трагического инцидента пострадавший получил чрезвычайно тяжелые травмы. К сожалению, он погиб на месте до приезда медиков.
Коротко о других подобных случаях на Львовщине
- В Стрыйском районе 15 сентября мужчина упал с повозки, и она его переехала. Фирман получил многочисленные переломы и ушибы.
- В Шегинях 16 сентября дальнобойщика зажало между двумя грузовиками. Он пытался попасть в свою фуру, которая внезапно начала двигаться. Пострадавший погиб на месте происшествия.
- Недалеко от Судовой Вишни в июне 32-летнего мужчину раздавил его собственный автомобиль. Он пытался самостоятельно остановить автомобиль, который начал катиться с холма в карьер.