Авария произошла ночью в селе Нижняя Рожанка Стрыйского района. Сейчас правоохранители проводят расследование.

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Мотоциклист вылетел в кювет

Смертельное ДТП произошло примерно в 1:50 в селе Нижняя Рожанка. Как предварительно установили правоохранители, 35-летний местный житель за рулем мотоцикла Geon Road не справился с управлением. Он съехал в кювет и перевернулся.

В результате аварии мужчина получил травмы, которые были несовместимыми с жизнью. Он погиб на месте происшествия. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП. Следователи вскоре откроют уголовное производство.



Мотоциклист не справился с управлением / Фото полиции Львовщины

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Коротко о последних ДТП на Львовщине

В Ходорове 22 ноября водитель BMW сбил 62-летнего мужчину и скрылся с места ДТП. Пешехода с тяжелыми травмами госпитализировали в реанимацию.

В центре Львова 20 ноября произошло жуткое ДТП – водитель маршрутки сбил двух монахинь. Одна из женщин погибла и зацепилась за кузов. Автобус протащил ее тело 5 километров.

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Недалеко от Львова 19 ноября грузовик сбил пешехода. Мужчина получил очень тяжелые травмы и погиб на месте ДТП.



Мужчина погиб на месте аварии / Фото полиции Львовщины