Аварія сталася 23 листопада близько 17:30 районі "Дому Мод". У поліції офіційно ДТП ще не прокоментували.
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Деталі ДТП
За попередньою інформацією, легковик виїжджав з боку АТБ на Володимира Великого. У ЗМІ кажуть, що згідно з правилами ПДР повертати можна було лише праворуч. Водій натомість повернув ліворуч.
У цей момент із боку Собору їхав мотоцикл. Двоколісний буквально влетів під колеса авто.
У ДТП в Кривому Розі загинув мотоцикліст / Фото "Свої"
Мотоцикліст загинув на місці, а пасажирку медики швидкої госпіталізували. Поки що про стан дівчини нічого невідомо.
Пасажирка двоколісного наразі в лікарні / Фото "Свої"
На місці працювали кілька патрульних екіпажів, медики швидкої. Рух станом на 8:00 на вулиці Володимира Великого був ускладнений.
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