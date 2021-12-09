В Кривом Роге за подделку COVID-сертификата мужчина загремел в тюрьму на 2 года

Житель Кривого Рога подделал международный сертификат о вакцинации. Суд решил отправить его на 2 года и 1 месяц в тюрьму.

Злоумышленник, кроме фальсификации документа, еще и разместил в сети объявление о его продаже.

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Злоумышленник подделал COVID-сертификат

Во время досудебного расследования правоохранители выяснили, что в начале ноября 2021 года возле одного из рынков в Покровском районе Кривого Рога обвиняемый купил у малознакомого мужчины:

печати врача и больницы одной из областей Украины,

флешку с готовыми бланками международного свидетельства о вакцинации.

Далее мужчина отпечатал на принтере бланк международного сертификата о вакцинации и поставил на нем ложные оттиски печатей. В итоге получил поддельный официальный документ.

На этом он не остановился и попытался продавать фейковые международные сертификаты о вакцинации в сети. За "документ" просил 1 200 гривен.

Мужчину посадили на более чем 2 года

Октябрьский районный суд Кривого Рога Днепропетровской области признал обвиняемого виновным в совершении уголовного преступления. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком 2 года и 1 месяц.

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