Мужчина разозлился и поджег волосы любимой: в Кривом Роге госпитализировали молодую девушку

В Кривом Роге 20 февраля произошло крайне жуткое событие. Там мужчина в ходе ссоры поджег волосы сожительницы.

Как следствие, 27-летняя женщина попала в больницу с сильными ожогами лица. Об этом журналистам рассказали анонимные источники в правоохранительных органах.

Ранее Киевлянин изуродовал лицо женщины холодным оружием: пострадавшая находится в больнице

Просто сидели и пили спиртное

Женщина якобы употребляла спиртное со своим 35-летним партнером, однако они начали ссориться и все переросло в поджог волос. Пока неизвестно, какова была причина конфликта.

Правоохранители почти сразу задержали мужчину. А вот девушку пришлось госпитализировать. Пока неизвестно, какое у нее состояние. Однако в момент приезда во 2 городскую больницу у пациентки диагностировали ожоги лица второй степени.

В городе было похоже в прошлом году

Журналисты 24 канала пытаются связаться с полицией Кривого Рога, чтобы узнать открыли ли уголовное производство.

26 мая в полицию обратились из-за другого поджога человека в Кривом Роге. Тогда 17-летний парень во время ссоры облил горючей смесью свою 21-летнюю сожительницу. Она тогда была беременна.

Когда девушка вспыхнула, злоумышленник попросил соседку вызвать скорую, а сам скрылся. Беременная девушка была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. Ее пытались спасти, однако врачи оказались бессильными. 1 июня уже сообщили, что она скончалась.

Юношу сразу начали разыскивать и задержали. А во время обыска в его доме обнаружили оружие. Впоследствии родственники парня рассказали журналистам, что якобы во всем виновата женщина. Она, мол, обольстила несовершеннолетнего и "подсадила" его на наркотики. Однако даже если это так, то юноше все равно грозит до 15 лет заключения.