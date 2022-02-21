Чоловік розізлився та підпалив волосся коханої: у Кривому Розі госпіталізували молоду дівчину

У Кривому Розі 20 лютого сталася вкрай моторошна подія. Там чоловік у ході сварки підпалив волосся співмешканки.

Як наслідок, 27-річна жінка потрапила до лікарні із сильними опіками обличчя. Про це місцевим журналістам розповіли анонімні джерела в правоохоронних органах.

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Просто сиділи та пили спиртне

Жінка нібито вживала спиртне зі своїм 35-річним партнером, проте вони почали сваритися й усе переросло в підпал волосся. Наразі невідомо, яка була причина конфлікту.

Правоохоронці майже одразу затримали чоловіка. А ось дівчину довелося госпіталізувати. Наразі невідомо, який у неї стан. Проте в момент приїзду до 2 міської лікарні у пацієнтки діагностували опіки обличчя другого ступеня.

У місті було схоже торік

Журналісти 24 каналу намагаються зв'язатися з поліцією Кривого Рогу, щоб дізнатися чи вже відкрили кримінальне провадження.

26 травня до поліції звернулися через інший підпал людини в Кривому Розі. Тоді 17-рінчий хлопець під час сварки облив горючою сумішшю свою 21-річну співмешканку. Вона тоді була вагітною.

Коли дівчина спалахнула, зловмисник попросив сусідку викликати швидку, а сам втік. Вагітну дівчину госпіталізували у вкрай важкому стані. Її намагалися врятувати, проте лікарі виявились безсилими. Тому 1 червня вже повідомили, що вона померла.

Юнака одразу почали розшукувати й затримали. А під час обшуку в його домі знайшли зброю. Згодом родичі хлопця розповіли журналістам, що нібито у всьому винна сама жінка. Вона, мовляв, звабила неповнолітнього та "підсадила" його на наркотики. Проте навіть, якщо це так, юнаку загрожує до 15 років ув'язнення.