Дерзкие воры в Кривом Роге вынесли технику и посуду из "Авроры" по цене семян огурцов
- В Кривом Роге покупатели в магазине "Аврора" пытались украсть технику и посуду, пробив на кассе лишь семена огурца.
- Другой мужчина вынес из магазина 6 павербанков и сдал их в ломбард.
В Кривом Роге покупатели сети "Аврора" набрали техники и посуды, но на кассе пробили только семена огурца, которые стоили 7 гривен. Приговор дерзким ворам уже вынесли.
Об этом сообщает "Телеканал D1" со ссылкой на решение суда.
Что известно о кражах в "Авроре"?
Известно, что двое мужчин наворовали товара, использовав кассы самообслуживания.
А мимо кассы, "забыв" просканировать, они пытались пронести 2 мультипечи, сковородку-гриль, 3 пачки кофе, катушку для удилища и отвертку.
И это не единственный подобный случай. Еще один житель Кривого Рога дважды наведывался в тот же магазин и в целом украл 6 павербанков.
Награбленное он сдавал в ломбард.
Фигурантам обоих дел назначили наказание в виде 1 года испытательного срока (условно). Дополнительно, вора электроники обязали компенсировать "Авроре" ущерб в размере 9 тысяч гривен.
