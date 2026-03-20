Дерзкие воры в Кривом Роге вынесли технику и посуду из "Авроры" по цене семян огурцов

В Кривом Роге покупатели сети "Аврора" набрали техники и посуды, но на кассе пробили только семена огурца, которые стоили 7 гривен. Приговор дерзким ворам уже вынесли.

Об этом сообщает "Телеканал D1" со ссылкой на решение суда.

Смотрите также Убытки на 14 миллионов гривен: на Днепропетровщине разоблачена схема хищения на фортификациях

Что известно о кражах в "Авроре"?

Известно, что двое мужчин наворовали товара, использовав кассы самообслуживания.

А мимо кассы, "забыв" просканировать, они пытались пронести 2 мультипечи, сковородку-гриль, 3 пачки кофе, катушку для удилища и отвертку.

И это не единственный подобный случай. Еще один житель Кривого Рога дважды наведывался в тот же магазин и в целом украл 6 павербанков.

Награбленное он сдавал в ломбард.

Фигурантам обоих дел назначили наказание в виде 1 года испытательного срока (условно). Дополнительно, вора электроники обязали компенсировать "Авроре" ущерб в размере 9 тысяч гривен.

