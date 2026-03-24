Обломок дрона попал в кабинет мэра Днепра Филатова у него дома

Во время российской дроновой атаки 24 марта один из обломков попал прямо в домашний кабинет к городскому голове Борису Филатову. Из-за этого пробились ролеты и стекла.

Об инциденте сообщил сам Филатов.

Что известно о повреждении кабинета мэра Днепра?

На этот раз обломок залетел мне прямо в кабинет моего дома, пробив роллеты и стекло,

– написал Филатов.

Отметим, что во время российской атаки по городу в общей сложности повреждены 4 многоэтажки, в одной из них возник пожар. Из-за обстрелов пострадали семь человек. Четверо из них госпитализированы, двое из них в тяжелом состоянии.

Важно! После ночного комбинированного удара оккупанты могут повторно запустить ракеты на Украину. Советник министра обороны Сергей Бескрестнов ("Флэш") предположил, что агрессор избрал стратегию удара, растянутого во времени.

Где фиксировались последствия атаки 24 марта?

Террор беспилотниками Киева и области начался еще с ночи. В регионе гремели взрывы. Новая волна дронов атаковала Киевщину и в середине дня. В области силы ПВО отрабатывали по БпЛА.

Под ударом врага была и Полтава, там погибли два человека, еще 11 получили ранения. Трагическим стал российский обстрел и для Запорожья – в городе погиб 32-летний мужчина, 9 человек пострадали.

Россияне также ударили дроном по электропоезду в Харьковской области. Атака унесла жизни одного из пассажиров. Кстати, из-за ситуации в безопасности Укрзализныця сообщала о задержке ряда поездов. Взрывы с ночи гремели и в Ивано-Франковской области.