В Марганце вражеский дрон ударил возле транспорта одного из предприятий: есть много пострадавших

В Марганце, что в Днепропетровской области, 22 мая российский FPV-дрон врезался возле транспорта одного из предприятий. В результате этого пострадало более десятка человек.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Какие последствия атаки врага на Марганец?

Александр Ганжа отметил, что вражеский FPV-дрон попал рядом со служебным транспортом, где находились работники одного из предприятий. В машине повылетали окна.

Ранены 13 человек, из них четверо – в больнице. Все в состоянии средней тяжести,

– отметил глава Днепропетровской областной военной администрации.



13 человек пострадали в Марганце после российской атаки 22 мая / Фото из телеграм-канала Александра Ганжи

Напомним, вечером 21 мая российские захватчики ударили по Кривому Рогу в Днепропетровской области. Местные паблики писали о "Шахеде" над городом.