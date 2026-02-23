В одном из лицеев Днепра прогремел взрыв, есть раненые дети, – полиция
- В лицее Днепра во время демонстрации боеприпасов произошел взрыв, пострадали двое детей.
- Полиция начала проверку происшествия и рассматривает возможность открытия уголовного производства.
23 февраля в одном из лицеев города Днепр произошло чрезвычайное происшествие. Во время демонстрации боеприпасов произошел взрыв.
Об этом сообщает полиция города.
Что известно о взрыве в лицее Днепра?
Происшествие произошло днем 23 февраля. По предварительной информации правоохранителей, взрыв и задымление произошло во время демонстрации ученикам боеприпасов.
В полиции говорят, сотрудники, в частности следственная группа и ювенальные полицейские немедленно отреагировали на вызов – они выяснили обстоятельства инцидента и уже начали проверку.
В результате детонации снарядов пострадали двое детей. Все якобы получили легкие повреждения.
Сейчас правоохранители определяют правовую квалификацию и решают вопрос об открытии уголовного производства.
В лицее в Днепре произошел взрыв и задымление: смотрите видео
Что известно о других чрезвычайных ситуациях в Днепре?
19 февраля из-за жестокого избиения мачехи в Никопольской городской больнице погибла 10-летняя девочка. У нее обнаружили внутричерепную гематому и закрытую черепно-мозговую травму. Ребенок впал в мозговую кому и впоследствии умер.
18 февраля в полицию города Днепр поступило сообщение о исчезновении 14-летней девочки. После нескольких дней поисков тело было найдено. Обстоятельства исчезновения и причины смерти пока неизвестны.
14 февраля во время пожара в одном из домов в Днепропетровской области во время пожара погибли трое детей. По данным правоохранителей, 20-летняя женщина оставила детей в возрасте 1, 3 и 4 года одних в доме и закрыла его. Дети умерли от отравления продуктами горения.