В одном из лицеев Днепра прогремел взрыв, есть раненые дети, – полиция

23 февраля в одном из лицеев города Днепр произошло чрезвычайное происшествие. Во время демонстрации боеприпасов произошел взрыв.

Об этом сообщает полиция города.

Что известно о взрыве в лицее Днепра?

Происшествие произошло днем 23 февраля. По предварительной информации правоохранителей, взрыв и задымление произошло во время демонстрации ученикам боеприпасов.

В полиции говорят, сотрудники, в частности следственная группа и ювенальные полицейские немедленно отреагировали на вызов – они выяснили обстоятельства инцидента и уже начали проверку.

В результате детонации снарядов пострадали двое детей. Все якобы получили легкие повреждения.

Сейчас правоохранители определяют правовую квалификацию и решают вопрос об открытии уголовного производства.

