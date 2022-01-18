Посадил на колени и дал порулить: мать заявила в полицию на отца 8-летнего днепрянина

Житель Днепра усадил за руль 8-летнего сына и ездил с ним по городу. Мать мальчика написала на горе-отца заявление в полицию.

О ситуации женщина узнала из видео. Отец записал, как сын управлял автомобилем и переслал ему в вайбер.

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Полиция развела руками

Мать 8-летнего мальчика написала заявление в полицию по поводу нарушения правил дорожного движения и создания опасности для жизни и здоровья ребенка. В патрульной полиции отметили, что могут провести лишь профилактическую беседу с нарушителем.

Возмущенная жительница Днепра обратилась за помощью к инициативе "Пані Патронеса". Мать подала в суд бывшего мужа и надеется запретить ему видеться с детьми.



Мать 8-летнего мальчика заявила на его отца в полицию / Фото из фейсбука "Пані Патронеса"



Мужчина в Днепре посадил за руль 8-летнего сына / Фото из фейсбука​ "Пані Патронеса"

Домашнее насилие

По информации юриста инициативы "Пані Патронеса", ситуация, когда отец посадил сына на колени и передал ему управление автомобилем – не единственная угроза. Во время супружеской жизни он неоднократно совершал физическое и психологическое насилие.

Женщина пыталась все терпеть и стать более удобной для мужчины. Последней каплей стало жестокое избиение, когда пострадавшая попала в больницу.

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После этого днепрянка развелась с агрессором и забрала детей. Обидчик должен платить алименты на 10-летнюю дочь и 8-летнего сына.

Мать не запрещала детям видеться с горе-отцом. Хотя его дочь и сама не выказывала такого желания. А вот мальчик время от времени навещает папу.

Что такое домашнее насилие

За совершение домашнего насилия в Украине предусмотрена уголовная ответственность. Законодательство различает несколько его видов:

физическое – побои, создание угроз для жизни и здоровья, угрозы расправой, лишение медицинской помощи;

экономическое – лишение еды или воды, доступа к жилью, изъятие личных денег, повреждение имущества, принуждение к попрошайничеству;

психологическое – всевозможные угрозы, устрашение, травля, постоянные обвинения;

сексуальное – принуждение заниматься проституцией, вступать в нежелательные отношения, неприемлемые шутки.

Если в вашей семье или отношениях с партнером есть "тревожные колокольчики", стоит об этом поговорить. Если человек не идет на контакт, не следует терпеть домашнее насилие.

Куда обращаться?

Сообщения о домашнем насилии прорабатывают на "горячей линии" полиции по номеру 102. Запустили также чат-бот МВД в вайбере и телеграме.

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Консультации и поддержку оказывают и на правительственных линиях и в общественных организациях. Можно обратиться:

на Правительственную горячую линию по противодействию торговле людьми, предотвращению и противодействию домашнему насилию, насилию по признаку пола и насилию в отношении детей по номеру 15 – 47;

в Единый контакт-центр системы бесплатной правовой помощи – 0-800-213-103;

в Управление соблюдения прав человека Национальной полиции Украины – (044) 254-75-88.

на Национальную детскую горячую линию – 0-800-500-225;

на Национальную горячую линию по предотвращению домашнего насилия – 0-800-500-335.

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Текст публикации в фейсбуке:

"Ребенок – больше всего незащищен, когда в семье происходит домашнее насилие.

Агрессор прибегает к разным опасным манипуляциям с собственным сыном или дочерью, чтобы только доказать свою власть и контроль над женщиной.

На этом видео, которое, кстати, обидчик-отец сам прислал своему сыну в вайбер, мы видим прямую угрозу жизни ребенка и окружающих. Отец посадил 8-летнего ребенка за руль к себе на колени прямо на улице города.

Немного подробностей.

Наша подопечная Лариса (имя изменено из соображений безопасности) страдала из-за психологических и физических издевательств со стороны мужа и отца их общих маленьких детей. Терпела, пыталась что-то сделать с собой, чтобы стать лучше, "удобнее" для мужчины, но, как вы знаете, эта стратегия чаще всего дает противоположный эффект.

В конце концов он избил ее так, что она попала в больницу. Обратилась в полицию, а также в сеть Пані Патронеса. Далее ограничительное предписание, расторжение брака, назначение алиментов, определение местожительства детей.

Что сейчас? Сейчас Лариса не препятствует встречам отца с детьми, позволяет ему активно участвовать в воспитании детей-школьников.

Только вот 10-летняя дочь боится отца и совсем не хочет проводить с ним время. А сын, которому 8 лет, встречается с отцом. Но встречи эти, как оказалось, опасны не только для ребенка, но и окружающих.

Мы не перестаем повторять: последствия домашнего насилия крайне опасны.

После происшествий, зафиксированных на видео, мать обратилась с заявлением в Управление Патрульной полиции Днепропетровской области, добавив видео. Ответ патрульных – мы можем лишь провести с ним профилактическую беседу.

Так, за нарушение правил перевозки ребенка в авто, за передачу права управления транспортным средством малолетнему ребенку – беседу!

Мы разочарованы и возмущены. И очень надеемся на должное реагирование полиции на такие социальные опасные проделки.

Лариса и в дальнейшем будет получать поддержку от юриста сети Пані Патронеса. На данный момент судебный процесс по поводу встреч отца с детьми продолжается".