Пострадавшая просила судью взыскать с львовянина 116 тысяч гривен компенсации. Однако он решил несколько иначе.

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Мужчина избил женщину во время ссоры

Во время судебного заседания пострадавшая рассказала, что у нее с подсудимым были отношения. В прошлом году 22 мая во время их последней встречи между парой произошел конфликт. Мужчина набросился на женщину, и она упала с кровати. После этого он еще и пнул пострадавшую.

Женщина требовала, чтобы львовянин немедленно ушел. После избиения ей стало плохо. Пострадавшая не могла дышать. Тогда мужчина вызвал к ней скорую.

В больнице установили, что у нее ушиб левого ребра, пробитие левого легкого и, возможно, образование трещины. После выписки из стационара еще некоторое время лечилась амбулаторно, ей было тяжело ходить, а воспалительный процесс продолжался,

– говорится в судебном приговоре.

Женщина требовала уплатить ей более 16,79 тысячи гривен материального ущерба и 100 тысяч гривен морального. Пострадавшая заметила, что из-за побоев у нее были физические и моральные страдания и бессонница. Также львовянка боялась выходить на улицу.

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Мужчина отвергал все обвинения

В суде подозреваемый подтвердил, что у него длительное время были близкие отношения с заявительницей. В день ссоры он якобы решил уйти от женщины. Мужчина сообщил ей об этом, когда они лежали в постели. Женщина якобы не захотела его отпускать. Тогда он толкнул пострадавшую, и она ударилась в дверь. Подсудимый подчеркивал, что не намеревался причинить бывшей возлюбленной какие-либо повреждения.

"Нанесение пострадавшей ударов отрицал. Также указал, что у потерпевшей до конфликта с ним уже были телесные повреждения на лице, шее, спине, руках, ягодицы, которые возникли в этот день, но ранее, однако объяснить причину их возникновения потерпевшая отказывалась", – говорится в объяснении подсудимого.

Мужчина не смог объяснить, какие именно травмы у женщины возникли после падения. Нападавший отметил, что во время досудебного заседания на него давил следователь. Правоохранитель якобы ему сказал, какие именно объяснения следует предоставлять во время следственного эксперимента. Так подозреваемый и сделал.

Мужчина утверждал, что дал пострадавшей 3,5 тысячи гривен на лечение. Также он был готов уплатить ей 657 гривен моральной компенсации.

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Львовянина признали виновным

Экспертиза и следствие опровергли слова подсудимого о том, что он якобы не бил пострадавшую. Его заявление о давлении со стороны правоохранителей также не подтвердилось.

Сыховский районный суд Львова признал мужчину виновным в "умышленном нанесении телесного повреждения средней тяжести". Нападавшего приговорили к 1 году ограничения свободы.

Также львовянин должен оплатить пострадавшей более 26,13 тысячи гривен моральной и материальной компенсаций. По украинскому законодательству, это решение еще можно обжаловать в апелляции.