Псевдожурналист устроил стрельбу в сельском кафе возле Кривого Рога

Мужчина с удостоверением журналиста обстрелял мужчину в кафе села Марьянское. В пострадавшего попало 3 пули.

Стрельба возле Кривого Рога произошла ночью 8 января. Однако детали инцидента стали известны только 11 января.

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Обстоятельства происшествия

По информации очевидцев, один из посетителей кафе "Молодость" внезапно начал стрелять из травматического оружия. Замечание владельца проигнорировал и выстрелил в его сторону 5 раз.

Кроме того, он трижды попал в другого посетителя. Пули попали в грудь, палец и область паха.

Псевдожурналист устроил стрельбу в кафе возле Кривого Рога / Фото "Свои"

Пострадавший был срочно доставлен в больницу. Врачам пришлось ампутировать ему часть пальца.

Задержание псевдожурналиста

После стрельбы виновник происшествия закрылся в машине и сидел там до прибытия полиции. Его еле обезоружили.

Даже при задержании мужчина продолжал угрожать местным. Одному из них пообещал переломать конечности.

. Местные журналисты выяснили, что владелец кафе, где произошла стрельба, не хотел предоставлять полиции записи с видеокамер. Ему якобы угрожали родственники задержанного.

У стрелка нашли удостоверение журналиста издания "Время аналитики". В открытых источниках информации о таком медиа нет, хотя само название зарегистрировали в Киеве в 2020 году.

По факту нанесения легких телесных повреждений в полиции возбуждено уголовное производство. Пистолет у нападавшего изъяли.