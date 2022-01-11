Псевдожурналіст влаштував стрілянину в сільському кафе біля Кривого Рогу

Чоловік з посвідченням журналіста обстріляв чоловіка в кафе села Мар'янське. У потерпілого влучило 3 кулі.

Стрілянина біля Кривого Рогу сталася вночі 8 січня. Однак деталі інциденту стали відомі лише 11 січня.

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Обставини події

За інформацією очевидців, один із відвідувачів кафе "Молодість" раптово почав стріляти з травматичної зброї. Зауваження власника проігнорував та вистрелив у його бік 5 разів.

Окрім цього, він тричі потрапив у іншого відвідувача. Кулі вцілили у груди, палець та область паху.



Псевдожурналіст влаштував стрілянину в кафе біля Кривого Рогу / Фото "Свои"

Постраждалого терміново доставили до лікарні. Лікарям довелося ампутувати йому частину пальця.

Затримання псевдожурналіста

Після стрілянини, винуватець події закрився в машині й сидів там до прибуття поліції. Його ледве обеззброїли.

Навіть під час затримання чоловік продовжував погрожувати місцевим. Одному з них пообіцяв переламати кінцівки.

Місцеві журналісти з'ясували, що власник кафе, де відбулася стрілянина, не хотів надавати поліції записи з відеокамер. Йому нібито погрожували родичі затриманого.

У стрільця знайшли посвідчення журналіста видання "Час аналітики". У відкритих джерелах інформації про таке медіа немає, хоч саму назву зареєстрували у Києві 2020 року.

За фактом нанесення легких тілесних ушкоджень у поліції відкрили кримінальне провадження. Пістолет у нападника вилучили.