СБУ проводит обыски в ТЦК Днепра, – источники
Служба безопасности Украины 6 мая проводит обыски в Днепропетровском областном ТЦК и СП.
Об этом сообщили источники 24 Канала в СБУ.
Что известно об обысках?
Источники в СБУ подтвердили проведение обысков в областном территориальном центре комплектования в Днепре.
Подробную информацию о следственных действиях должны обнародовать впоследствии на официальных страницах.
Недавние разоблачения СБУ
6 мая стало известно, что Служба безопасности задержала руководителя Житомирского областного ТЦК и СП, неоднократно получавшего взятки от местного бизнесмена. За деньги задержанный обещал "забронировать" персонал компании от проверок, в том числе на блокпостах. В случае доказательства, что мужчина виноват в коррупции, ему грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.
Перед СБУ разоблачила и задержала 23-летнюю жительницу Измаила. Она готовила взрывчатку, чтобы совершить теракт в Житомире по указанию российских спецслужб. За госизмену задержанной может грозить пожизненное лишение свободы.
В Белой Церкви задержаны три фигуранта схемы, которые помогали военнообязанным избегать мобилизации. Организаторами оказались инструктор одного из отделов Белоцерковского ТЦК и СП, а также его бывший коллега-военный.