В Днепре трое нападавших в балаклавах жестоко избили судью

В Днепре неизвестные напали на судью Индустриального районного суда города. Нападавшие жестоко избили женщину, применили перцовый баллончик и пытались силой посадить ее в автомобиль.

Судью спас мужчина, который вмешался и помешал похищению. Об этом сообщили в Совете судей Украины.

Что известно о нападении?

Инцидент произошел в Днепре возле дома судьи Индустриального районного суда. По информации Совета судей Украины, на женщину напали трое неизвестных в балаклавах. Они передвигались на автомобиле без номерных знаков.

Нападавшие подстерегли судью возле ее дома, после чего напали. Неизвестные жестоко избили женщину, нанеся ей тяжелые травмы головы.

Кроме того, во время нападения они использовали перцовый баллончик, чтобы дезориентировать потерпевшую.

После избиения злоумышленники пытались силой посадить судью в автомобиль, предположительно для дальнейшего похищения. Впрочем, их план сорвался – в ситуацию вмешался муж судьи. Он помешал нападавшим затянуть ее в автомобиль. Во время схватки нападавшие избили и его.

После нападения женщину госпитализировали. По предварительной информации, судья получила серьезные травмы головы и сейчас находится в тяжелом состоянии. Обстоятельства нападения устанавливают правоохранители.

Какое заявление сделал Совет судей после инцидента?

После инцидента Совет судей Украины выступил с заявлением, в котором отметил необходимость усилить защиту судей.

В ведомстве обратили внимание на то, что открытый доступ к персональным данным судей может создавать риски для их безопасности.

В Совете судей призвали обеспечить надлежащую защиту личных данных украинских судей, чтобы предотвратить подобные нападения в будущем. Также там отметили, что подобные инциденты представляют серьезную угрозу независимости судебной власти.

