Инцидент закончился обращением в полицию и оглаской в сети. Об этом пишет "ТСН" со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.
Почему возник конфликт?
Инцидент произошел в магазине, где между клиентом и владелицей торговой точки возник спор о языке обслуживания.
По словам мужчины, он попросил продавщицу говорить с ним на украинском языке, как того требует закон о функционировании государственного языка в сфере обслуживания.
Однако просьба клиента якобы вызвала резкую реакцию со стороны владелицы магазина. Мужчина утверждает, что после словесной перепалки ситуация обострилась. По его словам, владелица магазина начала вести себя агрессивно и ударила его ключами.
Меня не оскорбили удары. Меня оскорбило, что она говорила на русском со мной. Так, я сказал, что из-за таких любителей "русского мира“ и началась война – но это уже после того, как она меня начала выгонять из магазина,
– заявил мужчина во время судебного заседания.
После инцидента мужчина обратился к правоохранителям и написал заявление в полицию.
Женщина же на суде заявила, что знает украинский язык, однако после просьбы посетителя перейти на него, она "принципиально говорила с ним на русском". Свои физические действия владелица магазина объяснила тем, что клиент якобы разговаривал грубо, она его испугалась и просто пыталась, не имея умысла наносить повреждения.
Каким было решение суда?
Выводы экспертов и записи с нагрудных камер полицейских, Долинский районный суд признал версию обвиняемой неубедительной. Суд установил, что действия женщины были умышленными.
Владелицу магазина признали виновной в умышленном нанесении легких телесных повреждений (часть 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины).
Признать виновной в совершении уголовного правонарушения и назначить наказание в виде общественных работ на срок шестьдесят часов,
– постановлено в приговоре суда от 12 марта 2026 года.
Женщина имеет право обжаловать это решение, подав апелляционную жалобу в течение 30 дней с момента провозглашения приговора.
Что известно о языковом законе в сфере обслуживания?
В Украине действует закон, который обязывает использовать украинский язык во всех публичных сферах: обслуживании, образовании, медицине, медиа и государственном секторе. В то же время работники могут перейти на другой язык, если этого попросит сам клиент.
За нарушение закона предусмотрены административные штрафы. Закон регулирует употребление украинского языка именно как государственного, не ограничивая использование других языков в частном общении.