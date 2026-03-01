СМИ писали, что в Днепре мужчина забаррикадировался с гранатами: как на самом деле

Утром 1 марта в соцсетях информировали, будто мужчина забаррикадировался в квартире с гранатами и отказывался выйти. Но в полиции уже прокомментировали, как было на самом деле.

Об этом сообщили в полиции Днепра. Там объяснили ситуацию.

Правда ли, что мужчина забаррикадировался в квартире с гранатами?

В комментарии 24 Канала пресс-секретарь полиции Анна Старчевская сказала, что мужчина на самом деле не закрывался. Его уже задержали.

Впрочем, взрыв все же был и сам 33-летний мужчина ранен.

По предварительной информации, взрыв боеприпаса произошел в квартире. По прибытии полицейских мужчина самостоятельно вышел из квартиры и был задержан правоохранителями. На место вызвали скорую помощь – мужчине оказали медицинскую помощь,

– сказано в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа, полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Сейчас решается вопрос о правовой квалификации.

