СМИ писали, что в Днепре мужчина забаррикадировался с гранатами: как на самом деле
- Полиция Днепра рассказала об инциденте с гранатой.
- Боеприпас взорвался в квартире, мужчина ранен.
Утром 1 марта в соцсетях информировали, будто мужчина забаррикадировался в квартире с гранатами и отказывался выйти. Но в полиции уже прокомментировали, как было на самом деле.
Об этом сообщили в полиции Днепра. Там объяснили ситуацию.
Правда ли, что мужчина забаррикадировался в квартире с гранатами?
В комментарии 24 Канала пресс-секретарь полиции Анна Старчевская сказала, что мужчина на самом деле не закрывался. Его уже задержали.
Впрочем, взрыв все же был и сам 33-летний мужчина ранен.
По предварительной информации, взрыв боеприпаса произошел в квартире. По прибытии полицейских мужчина самостоятельно вышел из квартиры и был задержан правоохранителями. На место вызвали скорую помощь – мужчине оказали медицинскую помощь,
– сказано в сообщении.
На месте работает следственно-оперативная группа, полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Сейчас решается вопрос о правовой квалификации.
Другие новости о взрывах гранат в Украине
28 февраля во Львове возле мусорников женщина обнаружила боевую гранату. Взрывотехники обезвредили ее.
24 февраля в центре Херсона взорвался неизвестный предмет. Это произошло, когда коммунальщики собирали мусор. 7 человек ранены.