В Кривом Роге прогремел взрыв из-за атаки БпЛА: известно о пожаре и поврежденной инфраструктуре

В Кривом Роге 31 марта прогремела серия взрывов. Это произошло из-за атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов на объекты инфраструктуры.

По словам городского головы Александра Вилкула, украинские защитники успешно сбили БпЛА.

Что известно об атаке?

В Кривом Роге вечером 31 марта местные жители услышали взрывы. По предварительной информации, речь идет о сбивании вражеских беспилотников.

По словам мэра, враг пытался атаковать объекты критической инфраструктуры города. В результате атаки возник пожар, а часть инфраструктуры получила повреждения.

Предварительно сообщается, что обошлось без пострадавших.

Местные власти призвали жителей сохранять спокойствие и находиться в укрытиях. Угроза повторных ударов по городу остается высокой.

Какие еще города находятся под угрозой?