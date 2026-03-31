В Кривом Роге прогремел взрыв из-за атаки БпЛА: известно о пожаре и поврежденной инфраструктуре
- В Кривом Роге 31 марта прогремела серия взрывов из-за атаки вражеских беспилотников на инфраструктуру.
- Сообщается о пожаре в результате обстрела.
В Кривом Роге 31 марта прогремела серия взрывов. Это произошло из-за атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов на объекты инфраструктуры.
По словам городского головы Александра Вилкула, украинские защитники успешно сбили БпЛА.
Что известно об атаке?
В Кривом Роге вечером 31 марта местные жители услышали взрывы. По предварительной информации, речь идет о сбивании вражеских беспилотников.
По словам мэра, враг пытался атаковать объекты критической инфраструктуры города. В результате атаки возник пожар, а часть инфраструктуры получила повреждения.
Предварительно сообщается, что обошлось без пострадавших.
Местные власти призвали жителей сохранять спокойствие и находиться в укрытиях. Угроза повторных ударов по городу остается высокой.
Какие еще города находятся под угрозой?
Украинские города продолжают находиться под угрозой атак со стороны российских войск. 31 марта Воздушные силы ВСУ зафиксировали активность ударных беспилотников в направлении Кривого Рога, Херсона, Золотоноши Черкасской области, Болграда и Татарбунар. Также сообщается о пусках крылатых авиационных средств в Запорожской области и активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.
Городские администрации призывают жителей соблюдать правила безопасности и оставаться в укрытиях во время сигналов тревоги. Украинские защитники продолжают контролировать воздушное пространство и нейтрализовать угрозы для гражданского населения.