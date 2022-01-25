Спалення 6-річної дівчинки з Кривого Рогу: суд ухвалив вирок названим батькам

У Кривому Розі суд виніс ухвалив названим батькам трагічно загиблої 6-річної дівчинки. Розгляд справи тривав 5 років.

Останнє судове засідання у справі відбулося 24 січня в Дзержинському райсуді Кривого Рогу. Вирок не могли ухвалити майже 5 років.

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Вирок названим батькам

Прокурор наполягав на 10 роках ув'язнення названим батькам 6-річної Аміни. Однак суд постановив, що батько й мати загиблої дівчинки відбуватимуть по 9 років за ґратами.

Вони також повинні виплатити рідній бабусі дівчинки мільйон гривень моральної компенсації.



Названі батьки спаленої дівчинки відбудуть по 9 років за ґратами / Фото "Першого міського"

Обвинувачені своєї провини не визнали. Вони до останнього переконували суд їх виправдати. Названа матір дівчинки заявила, що на суддю тиснула громадськість і телекамери.

Моторошна смерть дівчинки

У червні 2017 року названі батьки 6-річної Аміни повідомили про зникнення дівчинки. За їхньою версією, вони разом їхали на вокзал і дівчинка попросилась в туалет.

Мати нібито не перевірила, чи дитина повернулася й авто поїхало далі. Мовляв, її відсутність помітили вже на вокзалі.

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Слідство не повірило в цю історію та почало пошуки дитини. На дні водойми біля Кривого Рогу виявили спалені рештки дівчинки. Згодом це підтвердила експертиза.

Правоохоронці заявили, що названі батьки заїхали в лісосмугу. У металевому контейнері вони спалили тіло 6-річної доньки та викинули у воду.

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У дівчинки є рідня

Відомо, що рідна мати 6-річної Аміни поїхала на заробітки за кордон. В Україні в дитини була бабуся, але через стан здоров'я вона не могла опікуватися онукою.



Бабуся 6-річної Аміни переконана, що названі батьки приховали вбивство / Фото "Перший міський"

Дівчинку разом із братом віддали в прийомну родину. Після моторошної загибелі Аміни, хлопчика передали до інтернату.

Бабуся дівчинки Елла Менго переконана, що названі батьки вбили її онуку. Щоб приховати сліди вбивства, вони спалили тіло та викинули 2 маленьких пакетики з кістками в воду.

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