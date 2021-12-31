Суд Дніпра звільнив підозрюваних у вбивстві місцевого бізнесмена

Групу чоловіків, яких підозрюють у резонансному вбивстві, суд звільнив з-під варти у Дніпрі. Мовиться про розстріл дніпропетровського бізнесмена.

За інформацією журналістів, суд вирішив не утримувати підозрюваних, яких розшукували 3 роки, під арештом. Підстави для ухвалення такого рішення наразі не пояснюють.

До теми Шукали 3 роки: у Дніпрі затримали злочинну групу, яка застрелила чоловіка у дворі

Вбивство у Дніпрі

Резонансне вбивство трапилося у липні 2018 року на Кодацькому узвозі в Дніпрі. У власному дворі застрелили 31-річного чоловіка.

У беззахисного дніпрянина стріляли двоє людей кілька разів. Пара куль потрапила йому в голову, від отриманих травм потерпілий помер у лікарні.

Підозрюваних затримав КОРД

Оскільки зловмисники втекли з місця події, їх оголосили в розшук. Правоохоронці шукали зачіпки упродовж 3 років, аж поки не затримали підозрюваних у вересні 2021 року.



Жителя Дніпра розстріляли на Кодацькому узвозі / Фото Нацполіції

За версією слідства, до вбивства можуть бути причетні троє осіб. Організатором був 41-річний чоловік, а виконували завдання двоє чоловіків, віком 29 років.

Під час обшуків у затриманих знайшли вогнепальну зброю. Їх взяли під варту та оголосили підозру у вбивстві та зберіганні зброї. Якщо провину доведуть, то їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Як затримували підозрюваних у резонансному вбивстві у Дніпрі: дивіться відео

Злочинне угруповання Хомича

Видання "Детектив Info" повідомило, що у 2018 році застрелили Віктора Хомича. Ймовірно, він був учасником організованого злочинного угруповання "Кошляки".



Вбивство могло статися через розбірки між кримінальними авторитетами / Фото з сайту "Детектив Info"

Із власних джерел журналісти дізналися, що Віктора Хомича "замовили" через конфлікт між учасниками "Кошляків". Мовиться про підтримку грального бізнесу в Дніпрі, справи з наркотиками та суперечки через поділ грошей.