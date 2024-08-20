На Дніпропетровщині до поліції звернувся чоловік, якого найняли кілером для коханця дружини

На Дніпропетровщині 53-річний чоловік замовив вбивство коханця своєї дружини. Він обіцяв заплатити за це 15 тисяч доларів.

Тепер чоловіку загрожує від 15 років до довічного ув'язнення. Про його плани до поліції 2 серпня повідомив 51-річний знайомий, якому й було замовлено вбивство.

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Поліція імітувала вбивство

Під контролем правоохоронців 51-річний чоловік попередньо погодився на виконання злочину та згодом отримав аванс у 5 тисяч доларів.

Решту коштів підозрюваний мав передати після того, як отримав би докази вбивства: він хотів побачити фото, на якому коханець дружини був би дійсно мертвим.

Щоб захистити потерпілого та затримати замовника, поліцейським довелося імітувати злочин,

– розповіли слідчі.

Відповідні фото- та відеоматеріали, які нібито підтверджували вбивство, замовник отримав 15 серпня під час особистої зустрічі. Тоді ж і був затриманий фігурант справи.