Виявилося, що на тлі ревнощів жінку вбив її ж чоловік. Усвідомивши, що він зробив, злочинець розчленував тіло, сховав його у валізу та хотів спалити. Зараз чоловік під вартою. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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Вбивство балетмейстерки у Харкові

Так, у лютому 2024 року до правоохоронців звернулася жінка, яка повідомила, що її донька – головний балетмейстер театру, зникла. Та раптово перестала відповідати на дзвінки матері, а повідомлення у месенджері були дивними і не схожими на неї.

Слідчі встановили, що перед зникненням балетмейстерка та її чоловік збиралися розлучитися, тож вирішили пожити окремо. За два дні до звернення матері, чоловік приїхав до дружини. аби забрати речі.

Оглянувши відео з камер спостереження правоохоронці з'ясували, що зникла жінка нікуди не виходила з квартири. Через кілька днів чоловік балетмейстерки зізнався у злочині.

На ґрунті ревнощів, він підозрював дружину у зраді, тому періодично відслідковував її відвідування у месенджері. Це стало однією з причин вбити власну дружину. Під час сварки він наніс їй ножове поранення у коридорі, розчленував тіло та склав рештки у валізу і пакет. Надалі все прибрав і вимив квартиру. Після цього поїхав до посадки та закопав пакет з рештками тіла. Надалі у покинутому льосі в дачному кооперативі намагався спалити тіло жінки,

– зазначають прокурори.

Після вбивства чоловік імітував, що дружина й досі жива. Він возив телефон містом та відповідав на повідомлення.