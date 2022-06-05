До Одещини Дунаєм прибуде перший контейнерний караван: що чекає на цей вид перевезень

До міста Ізмаїл, що на Одещині невдовзі має повернутися перший контейнерний караван Українського Дунайського пароплавства. У компанії анонсували збільшення масштабів їхньої діяльності.

У компанії додали, що контейнерні перевезення з дунайських портів у Костанцу – головний порт Румунії – виходять на новий рівень. Йдеться про масштаб їхньої активності.

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Масштабування діяльності УДП

В останніх числах травня в Ізмаїлі створили контейнерний караван, який став частиною складу самохідного судна "Капітан Ширков" та п’яти барж. Це було зроблено вперше. Станом на сьогодні, 5 червня, у Констанці завершили процес розвантаження. Натомість український караван уже частково заповнили імпортним вантажем. В Україні на судна наприкінці наступного тижня.

Що відомо про "Українське Дунайське пароплавство" або УДП Це приватне акціонерне товариство, а також – одна з найбільших судноплавних компаній як в Україні, та й загалом у Придунайському регіоні.

В УДП наголосили, що контейнерний напрям – це опція, яка сприяє більш ефективному використанню їхнього флоту. Річ у тому, що каравани з зерном, зазвичай, роблять зворотні переходи в баласті. Проте, цей напрям може бути необхідним як для експорту та імпорту.

Ми починали контейнерні перевезення з невеликих об’ємів, у квітні – травні частка експортних вантажів в рази перевищувала імпорт,

– повідомив глава УДП Дмитро Москаленко.

За його словами, вони змогли досягнути кількох цілей:

знайти баланс,

зацікавити фрахтувальників,

сформувати потрібні обсяги вантажу в обох напрямках,

Москаленко додав, що план із формуванням контейнерного каравану виявився вдалим, підкресливши, що попит на такий вид перевезень буде зростати. Більше новин про ситуацію з портами в Україні:

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