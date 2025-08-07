Трамп найбільше цього боїться, – ексгенерал-лейтенант СБУ припустив, який компромат є у Путіна
- Трамп почав юридичні зачистки осіб, які могли знати про його зв'язки з Путіним та можливе вербування КДБ.
ФСБ володіє файлами, які можуть негативно вплинути на Трампа, пов'язані зі справою американського педофіла.
Президент США Дональд Трамп почав зачищати осіб, які припускали його вербування до КДБ та відносини з Володимиром Путіним. Крім того, раніше Трамп неодноразово отримував допомогу від Росії, щоб уникнути банкрутства.
Однак найцікавіше те, що зараз в США набирає розголосу справа, файли якої має ФСБ. Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант СБУ у відставці Григорій Омельченко, зауваживши, що їх оприлюднення може негативно вплинути на Трампа.
Дивіться також Знайти нейтральне місце для зустрічі Путіна і Трампа може бути непросто, – The Guardian
Який компромат на Трампа має Путін?
За словами генерал-лейтенанта СБУ у відставці, Трамп почав юридичні зачистки всіх посадових осіб – і ЦРУ, і ФБР, і міністерства юстиції та представників інших державних установ. Саме вони знали про його контакти з Путіним та здогадувалися, що він був завербований КДБ ще в радянські часи.
Сам Омельченко у 2018 році уперше написав про те, що президент США міг бути завербований КДБ СРСР у статті "Ігрища на крові: "фіговий листок" американських санкцій". Мовиться про те, як Трамп блокував застосування санкцій проти російського диктатора та його найближчого оточення.
А ще, найголовніше, Трамп найбільше цього боїться, що зараз розгортається у США – файли одного педофіла зі США, який був засуджений і повісився чи помер у тюрмі. Я вам скажу, що ці всі файли, а це були події початку 2000-х років, є у ФСБ Росії. Можна говорити, був чи не був завербований Трамп, але коли оприлюднять ці файли, які вимагають показати у США, то я не знаю, що буде з Трампом, з урахуванням його віку, здоров'я і психічних розладів,
– наголосив він.
Довідка. Мовиться про Джеффрі Епштейна – американського фінансиста й педофіла, який був заарештований у 2019 році за звинуваченням у сексуальній експлуатації неповнолітніх і помер у тюремній камері за загадкових обставин. Офіційно – самогубство.
Генерал-лейтенант СБУ у відставці додав, що у Трампа і Путіна на 86% збігаються психотип, характер та відхилення в психіці. А такі речі, як манія переслідування, манія страху, нарцисизм, що на них покладена якась божественна місія, – просто зашкалюють.
Президент США в лещатах у диктатора Росії, адже є усі компроментуючі матеріали про те, як він був завербований агентом ще в радянські часи. Омельченко детально розписав це у своїх дослідженнях "Агент під псевдонімом "Краснов" – як Трампа фінансували, як рятували від банкрутства через російські фірми, перераховуючи сотні мільйонів доларів.