Президент США Дональд Трамп почав зачищати осіб, які припускали його вербування до КДБ та відносини з Володимиром Путіним. Крім того, раніше Трамп неодноразово отримував допомогу від Росії, щоб уникнути банкрутства.

Однак найцікавіше те, що зараз в США набирає розголосу справа, файли якої має ФСБ. Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант СБУ у відставці Григорій Омельченко, зауваживши, що їх оприлюднення може негативно вплинути на Трампа.

Який компромат на Трампа має Путін?

За словами генерал-лейтенанта СБУ у відставці, Трамп почав юридичні зачистки всіх посадових осіб – і ЦРУ, і ФБР, і міністерства юстиції та представників інших державних установ. Саме вони знали про його контакти з Путіним та здогадувалися, що він був завербований КДБ ще в радянські часи.

Сам Омельченко у 2018 році уперше написав про те, що президент США міг бути завербований КДБ СРСР у статті "Ігрища на крові: "фіговий листок" американських санкцій". Мовиться про те, як Трамп блокував застосування санкцій проти російського диктатора та його найближчого оточення.

А ще, найголовніше, Трамп найбільше цього боїться, що зараз розгортається у США – файли одного педофіла зі США, який був засуджений і повісився чи помер у тюрмі. Я вам скажу, що ці всі файли, а це були події початку 2000-х років, є у ФСБ Росії. Можна говорити, був чи не був завербований Трамп, але коли оприлюднять ці файли, які вимагають показати у США, то я не знаю, що буде з Трампом, з урахуванням його віку, здоров'я і психічних розладів,

– наголосив він.

Довідка. Мовиться про Джеффрі Епштейна – американського фінансиста й педофіла, який був заарештований у 2019 році за звинуваченням у сексуальній експлуатації неповнолітніх і помер у тюремній камері за загадкових обставин. Офіційно – самогубство.

Генерал-лейтенант СБУ у відставці додав, що у Трампа і Путіна на 86% збігаються психотип, характер та відхилення в психіці. А такі речі, як манія переслідування, манія страху, нарцисизм, що на них покладена якась божественна місія, – просто зашкалюють.

Президент США в лещатах у диктатора Росії, адже є усі компроментуючі матеріали про те, як він був завербований агентом ще в радянські часи. Омельченко детально розписав це у своїх дослідженнях "Агент під псевдонімом "Краснов" – як Трампа фінансували, як рятували від банкрутства через російські фірми, перераховуючи сотні мільйонів доларів.