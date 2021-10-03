На Донбасі можуть з'явитися 2 нових аеропорти: у Кабміні озвучили перші подробиці

В уряді прагнуть відновити авіасполучення на Донбасі. Для цього там планують ще до 2023 року збудувати 2 летовища.

Такою інформацією поділився міністр інфраструктури Олександр Кубраков. 2 жовтня він відвідав виїзне засідання "слуг народу" на Львівщині.

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Між Маріуполем та Бердянськом

Кубраков розповів, що одне із летовищ може з'явитися між містами Маріуполь (30 кілометрів від нього) та Бердянськ (20 кілометрів до нього). За словами посадовця, наразі представники Міністерства інфраструктури ведуть необхідні перемовини з Генштабом Збройних сил України. Нещодавно була чергова нарада щодо цього питання.

Ділянка між Маріуполем та Бердянськом: дивіться на карті

У місті Святогірськ

Інший аеропорт, ймовірно, з'явиться у місті Святогірськ, що на півночі Донецької області. Втім варто зазначити, що наразі це – лише пропозиція. Кубраков пояснив, що перед тим, як говорити про це предметніше, потрібно вирішити питання з релігійними громадами.

Де розташований Святогірськ: дивіться на карті



Міністр інфраструктури повідомив, що вирішальна нарада, на якій остаточно затвердять місця під спорудження аеропортів, відбудеться вже протягом першого тижня жовтня. Якщо вдасться визначитися з локаціями, будівництво зможуть завершити вже за 2 роки, тобто до 2023.

Які аеропорти діяли на Донбасі раніше