На Донбассе могут появиться 2 новых аэропорта: в Кабмине озвучили первые подробности

В правительстве хотят возобновить авиасообщение на Донбассе. Для этого там планируют еще до 2023 года построить 2 аэропорта.

Такой информацией поделился министр инфраструктуры Александр Кубраков. 2 октября он посетил выездное заседание "слуг народ" на Львовщине.

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Между Мариуполем и Бердянском

Кубраков рассказал, что один из аэропортов может появиться между городами Мариуполь (30 километров от него) и Бердянск (20 километров к нему). По словам чиновника, сейчас представители Министерства инфраструктуры ведут необходимые переговоры с Генштабом Вооруженных сил Украины. Недавно было очередное совещание по этому вопросу.

Участок между Мариуполем и Бердянськом: смотрите на карте

В городе Святогорск

Другой аэропорт, вероятно, появится в городе Святогорск, что на севере Донецкой области. Впрочем, стоит отметить, что пока это – лишь предложение. Кубраков пояснил, что перед тем, как говорить об этом предметно, нужно решить вопрос с религиозными общинами.

Где расположен Святогорск: смотрите на карте

Министр инфраструктуры сообщил, что решающее совещание, на котором окончательно утвердят места под строительство аэропортов, состоится уже в течение первой недели октября. Если удастся определиться с локациями, строительство смогут завершить уже через 2 года, то есть до 2023.

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