На Донбассе могут появиться 2 новых аэропорта: в Кабмине озвучили первые подробности
Источник:"Дом"
В правительстве хотят возобновить авиасообщение на Донбассе. Для этого там планируют еще до 2023 года построить 2 аэропорта.
Такой информацией поделился министр инфраструктуры Александр Кубраков. 2 октября он посетил выездное заседание "слуг народ" на Львовщине.
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Между Мариуполем и Бердянском
Кубраков рассказал, что один из аэропортов может появиться между городами Мариуполь (30 километров от него) и Бердянск (20 километров к нему). По словам чиновника, сейчас представители Министерства инфраструктуры ведут необходимые переговоры с Генштабом Вооруженных сил Украины. Недавно было очередное совещание по этому вопросу.
Участок между Мариуполем и Бердянськом: смотрите на карте
В городе Святогорск
Другой аэропорт, вероятно, появится в городе Святогорск, что на севере Донецкой области. Впрочем, стоит отметить, что пока это – лишь предложение. Кубраков пояснил, что перед тем, как говорить об этом предметно, нужно решить вопрос с религиозными общинами.
Где расположен Святогорск: смотрите на карте
Министр инфраструктуры сообщил, что решающее совещание, на котором окончательно утвердят места под строительство аэропортов, состоится уже в течение первой недели октября. Если удастся определиться с локациями, строительство смогут завершить уже через 2 года, то есть до 2023.
Какие аэропорты действовали в Донбассе ранее
- До 2014 года на востоке Украины действовали 3 аэропорта – в Донецке, Мариуполе и Луганске. Все они по состоянию на сентябрь 2021 закрыты, а те, что расположены на оккупированных территориях, разрушены.
- Донецкий аэропорт был уничтожен в ходе боевых действий между русскими наемниками и украинскими защитниками. Военных, которые героически обороняли ДАП, называют "киборгами".
- Луганский аэропорт закрыли в июне 2014 года. Вблизи длительное время шли бои с оккупантами. В ночь по сравнению с 1 сентября украинские защитники вышли из руин аэропорта, после 146 дней его обороны.
- Аэропорт в Мариуполе также закрыли в июне 2014. К 2016 году аэропорт использовали как военный штаб. Впоследствии, в сентябре 2021 Кубраков пояснил, что перезапустить его уже невозможно.