На территории Мукачевской общины построят новый аэропорт "Мукачево-3". Начать работу он должен примерно через 3 года – до 2024-го.

Соответствующий меморандум 27 апреля подписали председатель Закарпатской ОГА Анатолий Полосков, директор госпредприятия "Финансирование инфраструктурных проектов" Олег Тарасюк и мэр Мукачево Андрей Балога. Накануне документ утвердил также председатель Государственного агентства инфраструктурных проектов Кирилл Хомяков.

К теме Новый аэропорт в Закарпатье: где будет располагаться и во сколько обойдется выбор места

Подробнее о решении по мукачевскому аэропорту

"Финансирование инфраструктурных проектов" – заказчик строительства. Ранее Кабмин поддержал включение проекта строительства нового международного аэропорта на Закарпатье в Государственную целевую программу развития аэропортов на период до 2023 года. Произошло это по инициативе президента.

В то же время в 2021 году из госбюджета уже выделили 30 милионов гривен на изготовление проектной документации. Стоимость строительства ориентировочно составит 4 миллиарда гривен. Из них на строительство взлетно-посадочной полосы пойдет 3 миллиарда, на инфраструктуру – еще 1 м иллиард гривен.

По словам чиновников, закарпатский аэропорт будет похожим на аэропорт в городе Тивати (Черногория). Кроме того, они уверяют, что он будет иметь оптимальную локацию.

Прежде всего, самолеты не будут заходить на взлет и посадку через зарубежные государства, что было бы необходимо, если бы аэропорт был в Ужгороде или Среднем. В этой местности – оптимальные погодные условия. За год фиксируют лишь 13 – 15 случаев, когда видимость – менее 1 километра, а скорость ветра – более 10 метров в секунду,

– пояснил председатель Закарпатского облсовета Алексей Петров.

В ближайшее время ожидают старт разработки проектной документации, выделение земельного участка под строительство объекта и других процессов, предусмотренных проектом.

Актуально Самолетом до Ужгорода: на Закарпатье возобновляют внутреннее авиасообщение

Новый аэропорт на Закарпатье другие подробности

Построят его в селе Нижний Коропец, которое входит в Мукачевскую территориальную общину. Об этом сообщает Mukachevo.net .

В проекте говорится о взлетно-посадочную полосу длиной 2 километра 800 метров. Ширина – 45 метров. Это даст возможность взлета и посадки самолетам класса C, то есть Boeing 737 и Airbus.

Аэропорт будет рассчитан на 1 миллион пассажиров в год.

Финансирование осуществляют как из бюджета, так и из источников "Финансирование инфраструктурных проектов".