На Донеччину прибула гуманітарна допомога від поліції: ліки, спецзасоби, продукти

У Донецьку область 11 березня прибула гуманітарна допомога від Нацполіції. Туди привезли медикаменти, спецзасоби, а також продукти.

Гуманітарний вантаж передали департамент боротьби з наркозлочинністю Національної поліції та Міністерство внутрішніх справ України.

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На Донеччину привезли гумдопомогу від поліції

У Донецьку область 11 березня прибула гуманітарна допомога від поліції: медикаменти, спецзасоби, продукти.

Спецзасоби призначені для підрозділів поліції та Нацгвардії. Натомість ліки та продукти роздадуть жителям районів, які найбільше цього потребують.



На Донеччину прибула гуманітарна допомога від поліції / Фото Нацполіції

Поліція продовжує працювати в області

Правоохоронці продовжують нести службу на Донеччині, зокрема

проводять контрдиверсійні заходи,

виїжджають на місця обстрілів для документування злочинів Росії,

надають допомогу людям під час ударів,

діляться з мешканцями ліками та продуктами.



Привезли спецзасоби, ліки, продукти / Фото Нацполіції

Нагадаємо, раніше у поліції повідомили, що на Донеччині росіяни пошкодили щонайменше 41 об'єкт. Вони обстріляли дитсадок, 2 медичні заклади, 2 школи, церкву, сільську раду, підприємства, електропідстанцію, газогін, магазин, будівлю Державної служби України з надзвичайних ситуацій та низку житлових будинків. Найкритичнішою є ситуація в Маріуполі та Волновасі.

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