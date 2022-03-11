Проросійські бойовики пошкодили щонайменше 41 об'єкт. Вони обстріляли дитсадок, 2 медичні заклади, 2 школи, церкву, сільську раду, підприємства, електропідстанцію, газогін, магазин, будівлю Державної служби України з надзвичайних ситуацій та низку житлових будинків.

Зверніть увагу Окупанти періодично стріляють по Донецьку, щоб залякати місцевих, – боєць ООС

Які населені пункти обстрілювали

За інформацією Нацполіції, окупанти обстріляли:

  • Маріуполь;
  • Волноваху;
  • Терни;
  • Іванівку;
  • Ямполівку;
  • Олександропілля;
  • Павлівку;
  • Яцьківку;
  • Рубці;
  • Петрівське;
  • Новолуганське;
  • Зоряне;
  • Євгенівку.

Наразі найкритичніша ситуація – майже гуманітарна катастрофа – у Волновасі і Маріуполі.


Ситуація на Донеччині / Ілюстрація пресслужби Нацполіції

Оскільки ворог вдається до цинічних дій, правоохоронці закликали населення не виїжджати без потреби, дотримуватися комендантської години, не підіймати сумнівні предмети та нерозірвані снаряди і довіряти тільки перевіреним офіційним джерелам інформації.

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