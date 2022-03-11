Згідно з його словами, у цьому регіоні було гаряче й до 24 лютого. Зараз же головна ціль ворога – залякати мирне населення.

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Що відбувається під Донецьком Зараз ворог щоденно обстрілює підрозділ з артилерії. Практично цілими днями гепає і 120-ті, і ствольна артилерія, і гради через нас пролітають, – розповідає Віталій. Вогонь окупанти ведуть і по самому Донецьку, щоб залякати місцеве населення. Таким чином російські війська хочуть переманити населення тимчасово окупованих територій на свій бік, оскільки наразі їхні особові склади стрімко вичерпуються.

Українські захисники на цьому напрямку, як і раніше, стійко тримають оборону.

Ми сильніші духом чим вони. Перемога буде за нами!,

– впевнено говорить Віталій.

Дивіться відео з місця подій:

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