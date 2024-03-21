"Це червоні лінії": Угорщина проти використання заморожених активів Росії на зброю Україні

Будапешт не підтримує використання доходів, які генерують заморожені активи Росії, на військову допомогу для України. Однак Угорщина не проти, якщо ці кошти підуть на інші не військові потреби нашої держави.

Зокрема, одним із можливих варіантів, які підтримає Будапешт, може стати направлення цих активів на повоєнну відбудову України. Про це заявив політичний радник угорського прем'єра Балаш Орбан, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Угорщина проти направлення заморожених активів на зброю

Балаш Орбан зауважив, що Угорщина не надає Києву військову допомогу. За словами радника угорського прем'єра, це є "червоними лініями".

Очевидно, що ми проти, якщо це будуть витрачати на військові цілі. Для нас це заборонена зона. Але якщо кошти будуть йти на іншу сферу і це не суперечить основним угорським інтересам, то ми готові до переговорів,

– сказав він.

За пропозицією Єврокомісії, 90% від доходів від заморожених активів Росії витрачатимуть на закупівлю військової техніки, а ще 10% — на відбудову України.

Балаш Орбан також сказав, що Угорщину влаштує зменшення військової частки до нуля, або ж забезпечення відмови Будапешту брати участь у закупівлі зброї. Останній пункт технічно виконати важко.

Угорщина і Словаччина не братимуть участь в ініціативі Чехії

Журналісти "Радіо Свобода" повідомили, що на підсумковому брифінгу після зустрічі у Вишеградському форматі в Празі 21 березня міністри закордонних справ Словаччини та Угорщини оголосили про своє рішення утриматися від участі в чеській ініціативі, спрямованій на закупівлю 800 тисяч артилерійських снарядів для Збройних сил України.

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто зазначив, що його країна не надавала і не надаватиме жодних озброєнь Україні.

"Ми не беремо участі у жодних спільних зусиллях, які перетворюються у спільні постачання зброї. Водночас ми продовжуємо найбільшу гуманітарну операцію в історії Угорщини", – заявив він.

Крім того, його словацький колега Юрай Бланар висловився проти надання зброї Україні. Бланар підтвердив, що Братислава не приєднається до чеської ініціативи й утримається від надання летальної зброї Україні, посилаючись на переконання, що "цей конфлікт не має військового вирішення".