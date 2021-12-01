Допоможи онкохворим дітям і виграй футболку від олімпійців: благодійний розіграш 24 каналу

1 грудня 2021 , 12:30
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Джерело:

24 канал

Сайт 24 каналу влаштовує благодійний розіграш футболки з автографами відомих спортсменів, а також інших цікавих призів. Долучитись можуть всі охочі. Важлива кожна гривня, оскільки гроші підуть на допомогу онкохворим діткам у Західноукраїнський спеціалізований медцентр.

Так, вилучені гроші спрямуємо на облаштування ігрової кімнати у відділенні гематології в Західноукраїнському спеціалізованому медичному центрі. Річ у тім, що деякі діти живуть там роками. Тому для них хочуть створити ігровий простір, аби ті хоч якось відволікались від своїх лікарняних палат.

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Нещодавно в кімнаті зробили ремонт, але вона досі порожня. Для онкохворих діток планують закупити іграшки, меблі, набори для творчості тощо.

Як долучитись

Розіграш триватиме з 1 по 14 грудня. Долучитись може кожен, відмовившись від горнятка кави та виділивши хвилинку свого часу.

  1. Потрібно поставити лайк на наш допис у фейсбуці.
  2. Надіслати будь-яку суму на номер зазначеної картки.
  3. Залишити будь-який коментар під постом.

Переможця обиратимемо рандомно серед благодійників.

Реквізити 

Картка Приватбанку фонду 5169 3305 2176 1400 – лише для користувачів Приват24.

  • БФ ІЗ ЯНГОЛОМ НА ПЛЕЧІ БФ Номер рахунку UA173052990000026009001002960
  • АТ КБ "ПРИВАТБАНК" ЄДРПОУ/ІПН 41411833
  • Призначення платежу: "Благодійність24, ігрова кімната"
  • Допомога через MONOBANK : - розділ Інші платежі, Благодійність – БФ Із янголом на плечі.

Які призи отримають благодійники

Переможців буде аж троє. Вони зможуть отримати футболку із автографами відомих українських спортсменів, талісман з Олімпійський ігор у Токіо та шарф збірної України.


Благодійний розіграш футболки / Фото 24 каналу

Хто поставив автографи на футболці:

  • Жан Беленюк – олімпійський чемпіон із греко-римської боротьби,
  • Станіслав Горуна – бронзовий призер Олімпіади-2020 з карате,
  • Наталія Добринська – олімпійська чемпіонка-2008 з семиборства,
  • Ольга Саладуха – бронзова призерка Олімпіади-2012 з потрійного стрибка,
  • Валерій Андрійцев – срібний призер Олімпіади-2012 з боротьби,
  • Олена Старікова – срібна призерка Олімпіади-2020 з велотреку, 
  • Оксана Лівач – чемпіонка Європи, призерка ЧС, учасниця Олімпіади у Токіо, 
  • Сергій Журба – один із найкращих футзалістів України, гравець збірної України,
  • Наталія Морквич – срібна призерка Паралімпіади-2020 з фехтування,
  • Максим Крипак – багаторазовий призер Паралімпійських ігор, найкращий мультимедаліст Паралімпіади-2020, плавання,
  • Олена Юрковська – багаторазова чемпіонка Паралімпійських ігор з біатлону та лижних перегонів,
  • Валерій Сушкевич – президент національного паралімпійського комітету України,
  • Іріша Блохіна – тренерка національної олімпійської команди з художньої гімнастики,
  • Андрій Демчук – паралімпійський чемпіон у Ріо-2016 з фехтування,
  • Олена Овчиннікова – найтитулованіша бійчиня зі змішаних бойових мистецтв, багаторазова чемпіонка світу з тайського боксу,
  • Марія Стаднік – 4-разова призерка Олімпіади з вільної боротьби,
  • Катерина Крива – призерка чемпіонату світу та Європи, багаторазова призерка престижних змагань з карате,
  • Георгій Зантарая (перший чемпіон світу з дзюдо в історії України),
  • Олег Шайтанов (головний тренер жіночої збірної України з футзалу),
  • Костянтин Власенко (тренер жіночої збірної України з футзалу),
  • Жіноча збірна України з футзалу: Анастасія Кліпаченко, Ірина Дубицька, Юлія Форсюк, Ксенія Гриценко, Альона Кирильчук, Сніжана Воловенко.

Призи для переможців / Фото 24 каналу:

 

Автор: Ольга Музика