Українці все менше довіряють поліції та СБУ, у НАБУ – динаміка краща, – опитування

23 червня 2021 , 12:24
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Джерело:

Фонд "Демократичні ініціативи імені Кучеріва"

Українці не довіряють правоохоронним органам. За рік і так "від'ємні показники" у поліції та Служби безпеки ще погіршились. Про це свідчать результати опитування, проведеного у липні 2020 року та у травні 2021.

Дослідження проводив Фонд "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" та соціологічна служба Центру Разумкова. Жодна правоохоронна структура в Україні не може похвалитись довірою громадян.

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Який рівень довіри українців до органів:

  • Нацполіція – -31% (у липні 2020 – -25%);
  • СБУ – -31% (раніше – -25%);
  • МВС – -43%( раніше – -46%);
  • ДБР – -43% (раніше – -47%);
  • органи прокуратури – -52% (раніше – -58%):
  • САП – -52% (раніше – -60%);
  • НАБУ – -49% (раніше – -59%).


Динаміки довіри до правоохоронних органів / Скриншот з сайту "Демократичних ініціатив імені Кучеріва"

Довірою українських громадян не може похвалитись жоден керівник правоохоронного органу: у всіх показники зі знаком "мінус". Щоправда, в Авакова, Баканова та Ситника ситуація дещо покращилась за рік. Стабільний показник – у Венедіктової.

Який рівень довіри до керівників правоохоронних органів:

  • Арсен Аваков (МВС) – -48% (раніше – -52%),
  • Іван Баканов (СБУ) – -27% (раніше – -30%),
  • Ірина Венедіктова (Офіс генпрокурора) – -39%.
  • Артем Ситник (НАБУ) – -35% (раніше  – -41%).

Динаміки довіри до  керівників правоохоронних органів / Скриншот з сайту "Демократичних ініціатив імені Кучеріва"

Що відомо про дослідження

  • Загальнонаціональне дослідження провели 14 – 19 травня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.
  • Опитано 2020 респондентів віком від 18 років.
  • Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
  • Для порівняння використовуються дані дослідження, проведеного 3 – 9 липня 2020 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів.
  • Було опитано 2022 респонденти віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.
  • Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
Автор: Ірина Пундор