Украинцы все меньше доверяют полиции и СБУ, у НАБУ – динамика лучше, – опрос

23 июня 2021 , 12:31
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Источник:

Фонд "Демократические инициативы имени Кучерива"

Украинцы не доверяют правоохранительным органам. За год и так "отрицательные показатели" у полиции и Службы безопасности еще больше ухудшились. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в июле 2020 года и в мае 2021.

Исследование проводил Фонд Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" и социологической службы Центра Разумкова. Ни одна правоохранительная структура в Украине не может похвастаться доверием граждан.

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Уровень доверия украинцев к органам:

  • Нацполиция – -31% ( в июле 2020 – -25%);
  • СБУ – -31% (ранее – -25%);
  • МВС – -43%( ранее – -46%);
  • ДБР – -43% (ранее – -47%);
  • органи прокуратури – -52%(ранее – -58%):
  • САП – -52% (ранее – -60%);
  • НАБУ – -49% (ранее – -59%).


Динаика доверия к правоохранительным органам / Скриншот с сайта "Демократических инициатив имени Кучерива"

Доверием украинских граждан не может похвастаться ни один руководитель правоохраннного органа: у всех показатели со знаком "минус". Правда, у Авакова, Баканова и Сытника сиуация несколько улучшилась за год. Стабильный показатель – у Венедиктовой.

Каков уровень доверия к руководителям правоохранительных органов:

  • Арсен Аваков (МВС) – -48% (ранее – -52%),
  • Иван Баканов (СБУ) – -27%(ранее – –30%),
  • Ирина Венедиктова (Офис генпрокурара) – -39%.
  • Артем Ситник (НАБУ) – -35% (ранее  – -41%).

Динамика доверия к руководителям правоохранительных органов / Скриншот с сайта "Демократических инициатив имени Кучерива"

Что известно об исследовании

  • Общенациональное исследование провели 14 – 19 мая 2021 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
  • Опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет.
  • Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
  • Для сравнения используются данные исследования, проведенного 3 – 9 июля 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.
  • Было опрошено 2022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
  • Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Автор: Ірина Пундор