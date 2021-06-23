Исследование проводил Фонд Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" и социологической службы Центра Разумкова. Ни одна правоохранительная структура в Украине не может похвастаться доверием граждан.
Актуально Должно ли государство вмешиваться в экономические процессы: мнения украинцев
Уровень доверия украинцев к органам:
- Нацполиция – -31% ( в июле 2020 – -25%);
- СБУ – -31% (ранее – -25%);
- МВС – -43%( ранее – -46%);
- ДБР – -43% (ранее – -47%);
- органи прокуратури – -52%(ранее – -58%):
- САП – -52% (ранее – -60%);
- НАБУ – -49% (ранее – -59%).
Динаика доверия к правоохранительным органам / Скриншот с сайта "Демократических инициатив имени Кучерива"
Доверием украинских граждан не может похвастаться ни один руководитель правоохраннного органа: у всех показатели со знаком "минус". Правда, у Авакова, Баканова и Сытника сиуация несколько улучшилась за год. Стабильный показатель – у Венедиктовой.
Каков уровень доверия к руководителям правоохранительных органов:
- Арсен Аваков (МВС) – -48% (ранее – -52%),
- Иван Баканов (СБУ) – -27%(ранее – –30%),
- Ирина Венедиктова (Офис генпрокурара) – -39%.
- Артем Ситник (НАБУ) – -35% (ранее – -41%).
Динамика доверия к руководителям правоохранительных органов / Скриншот с сайта "Демократических инициатив имени Кучерива"
Что известно об исследовании
- Общенациональное исследование провели 14 – 19 мая 2021 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
- Опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет.
- Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
- Для сравнения используются данные исследования, проведенного 3 – 9 июля 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.
- Было опрошено 2022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
- Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.