Исследование проводил Фонд Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" и социологической службы Центра Разумкова. Ни одна правоохранительная структура в Украине не может похвастаться доверием граждан.

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Уровень доверия украинцев к органам:

Нацполиция – -31% ( в июле 2020 – -25%);

-31% ( в июле 2020 – -25%); СБУ – -31% (ранее – -25%);

– -31% (ранее – -25%); МВС – -43%( ранее – -46%);

– -43%( ранее – -46%); ДБР – -43% (ранее – -47%);

– -43% (ранее – -47%); органи прокуратури – -52%(ранее – -58%):

– -52%(ранее – -58%): САП – -52% (ранее – -60%);

– -52% (ранее – -60%); НАБУ – -49% (ранее – -59%).



Динаика доверия к правоохранительным органам / Скриншот с сайта "Демократических инициатив имени Кучерива"

Доверием украинских граждан не может похвастаться ни один руководитель правоохраннного органа: у всех показатели со знаком "минус". Правда, у Авакова, Баканова и Сытника сиуация несколько улучшилась за год. Стабильный показатель – у Венедиктовой.

Каков уровень доверия к руководителям правоохранительных органов:

Арсен Аваков (МВС) – -48% (ранее – -52%),

(МВС) – -48% (ранее – -52%), Иван Баканов (СБУ) – -27%(ранее – –30%),

(СБУ) – -27%(ранее – –30%), Ирина Венедиктова (Офис генпрокурара) – -39%.

(Офис генпрокурара) – -39%. Артем Ситник (НАБУ) – -35% (ранее – -41%).

Динамика доверия к руководителям правоохранительных органов / Скриншот с сайта "Демократических инициатив имени Кучерива"

Что известно об исследовании