У ДР Конго бойовики обстріляли табір з біженцями: понад 20 людей загинули
Джерело:BBC
У Демократичній Республіці Конго бойовики обстріляли табір для біженців. У результаті загинули щонайменше 22 людини.
Жахливий інцидент трапився у східній провінції Ітурі. Про це видання повідомляє із посиланням на заяву Червоного Хреста.
Раніше У ДР Конго потонуло імпровізоване судно: 50 людей загинули, десятки зникли безвісти
Стрілянина у таборі з біженцями у ДР Конго
На сході Демократичної Республіки Конго обстріляли табір для переміщених осіб. У результаті атаки загинули щонайменше 22 людини. У нападі звинувачують збройне угруповання "Кооперація за розвиток Конго" (Codeco).
До слова, на цей же табір здійснили атаку минулого тижня. Тоді загинули 29 людей.
Облога частини ДР Конго: що відомо
Ітурі, а також сусідня провінція Північне Ківу перебувають у стані облоги з травня 2021 року. Уряд покладає провину за нестабільність та насильство у регіоні на озброєні угруповання, зокрема Codeco та "Об’єднані демократичні сили" (ADF).
Напади бойовиків від початку року призвели до загибелі сотень людей.
В Ітурі обстріляли табір з біженцями: дивіться карту