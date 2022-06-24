Другого шансу не буде: який революційний крок дарує Україні статус кандидата у члени ЄС

Хто може сказати, чому інвестор має вибрати Україну? Які в нас є конкурентні переваги?

Податковий лікнеп

У зв'язку з наближенням Європи важливо розуміти, що всі країни Європи конкурують за:

інвестиційний капітал;

виробників та нові виробництва;

людей.

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Поки що виведу за дужки питання війни, справедливих судів, ринку капіталу, доступу на ринки. Питання поки про податки.

Нижче – публічна інформація щодо ставок у різних країнах Європи (не тільки ЄС, членами якого ми будемо не раніше ніж через 10 років, як кажуть великі дядьки та тітки з ЄС).

1. Податок на доходи фізичних осіб

Боснія та Герцоговина – 10%;

Косово – 10%;

Македонія – 10%;

Чорногорія – 9%;

Румунія – 10%;

Сербія – 10%;

Україна – 18% + ЄСВ на Фонд оплати праці.

2. Корпоративний податок

Боснія та Герцоговина – 10%;

Болгарія – 10%;

Угорщина – 9%;

Косово – 10%;

Македонія – 10%;

Чорногорія – 9%;

Україна – 18%.

3. Податок на додану вартість

Швейцарія – 7%;

знижені ставки податку на додану вартість у різних країнах Європи стартують від 3%.

4. При цьому, Польща, Латвія, Естонія ввели в себе податок на виведений капітал, де реінвестований прибуток не оподатковується.

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Можливість, яка швидко промайне

Скажіть, будь ласка, як наповнюватиметься бюджет України найближчі три роки з урахуванням того, що 86% українського бізнесу припинили чи скоротили роботу?

Якщо очікувані втрати ВВП будуть приблизно 30%, а український бізнес у найближчі три роки не матиме прибутку? Якщо з України виїхало 5 мільйонів українців та ринок праці, як і споживання, скоротився? А український бізнес сьогодні активно вивчає європейські індустріальні парки та вільні зони для релокації?

Незалежно від ставок, найближчі 3 – 5 років наповнення бюджету безпосередньо залежатиме від допомоги Заходу. А якщо так, чому б не провести податкову реформу саме сьогодні, зробивши найбільш конкурентні умови для бізнесу в Європі? Другого такого шансу ми не матимемо. Як ви думаєте?

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