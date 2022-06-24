Другого шансу не буде: який революційний крок дарує Україні статус кандидата у члени ЄС
Джерело:фейсбук Анатолія Амеліна
Хто може сказати, чому інвестор має вибрати Україну? Які в нас є конкурентні переваги?
Податковий лікнеп
У зв'язку з наближенням Європи важливо розуміти, що всі країни Європи конкурують за:
- інвестиційний капітал;
- виробників та нові виробництва;
- людей.
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Поки що виведу за дужки питання війни, справедливих судів, ринку капіталу, доступу на ринки. Питання поки про податки.
Нижче – публічна інформація щодо ставок у різних країнах Європи (не тільки ЄС, членами якого ми будемо не раніше ніж через 10 років, як кажуть великі дядьки та тітки з ЄС).
1. Податок на доходи фізичних осіб
- Боснія та Герцоговина – 10%;
- Косово – 10%;
- Македонія – 10%;
- Чорногорія – 9%;
- Румунія – 10%;
- Сербія – 10%;
- Україна – 18% + ЄСВ на Фонд оплати праці.
2. Корпоративний податок
- Боснія та Герцоговина – 10%;
- Болгарія – 10%;
- Угорщина – 9%;
- Косово – 10%;
- Македонія – 10%;
- Чорногорія – 9%;
- Україна – 18%.
3. Податок на додану вартість
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Швейцарія – 7%;
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знижені ставки податку на додану вартість у різних країнах Європи стартують від 3%.
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Можливість, яка швидко промайне
Скажіть, будь ласка, як наповнюватиметься бюджет України найближчі три роки з урахуванням того, що 86% українського бізнесу припинили чи скоротили роботу?
Якщо очікувані втрати ВВП будуть приблизно 30%, а український бізнес у найближчі три роки не матиме прибутку? Якщо з України виїхало 5 мільйонів українців та ринок праці, як і споживання, скоротився? А український бізнес сьогодні активно вивчає європейські індустріальні парки та вільні зони для релокації?
Незалежно від ставок, найближчі 3 – 5 років наповнення бюджету безпосередньо залежатиме від допомоги Заходу. А якщо так, чому б не провести податкову реформу саме сьогодні, зробивши найбільш конкурентні умови для бізнесу в Європі? Другого такого шансу ми не матимемо. Як ви думаєте?
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