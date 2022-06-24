Второго шанса не будет: какой революционный шаг дарит Украине статус кандидата в члены ЕС
Источник:фейсбук Анатолия Амелина
Кто может сказать, почему инвестор должен выбрать Украину? Какие у нас есть конкурентные преимущества?
Налоговый ликбез
В связи с приближением Европы важно понимать, что все страны Европы конкурируют за:
- инвестиционный капитал;
- производителей и новейшие производства;
- людей.
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Пока выведу за скобки вопросы войны, справедливых судов, рынка капитала, доступа на рынки. Вопрос пока о налогах.
Ниже – публичная информация о ставках в разных странах Европы (не только ЕС, членами которого мы будем не раньше чем через 10 лет, как говорят большие дяди и тети из ЕС).
1. Налог на доходы физических лиц
- Босния и Герцоговина – 10%;
- Косово – 10%;
- Македония – 10%;
- Черногория – 9%;
- Румыния – 10%;
- Сербия – 10%;
- Украина – 18% + ЕСВ на Фонд оплаты труда.
2. Корпоративный налог
- Босния и Герцоговина – 10%;
- Болгария – 10%;
- Венгрия – 9%;
- Косово – 10%;
- Македония – 10%;
- Черногория – 9%;
- Украина – 18%.
3. Налог на добавленную стоимость
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Швейцария – 7%;
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пониженные ставки налога на добавленную стоимость в разных странах Европы стартуют от 3%.
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Возможность, которая быстро пройдет
Скажите, пожалуйста, как будет наполняться бюджет Украины в ближайшие три года с учетом того, что 86% украинского бизнеса прекратили или сократили работу?
Если ожидаемые потери ВВП будут примерно 30%, а у украинского бизнеса в ближайшие три года не будет прибыли? Если из Украины уехало 5 миллионов украинцев и рынок труда, как и потребление, сократился? Украинский бизнес сегодня активно изучает европейские индустриальные парки и свободные зоны для релокации?
Независимо от ставок, ближайшие 3 – 5 лет наполнение бюджета будет непосредственно зависеть от помощи Запада. А если так, почему бы не провести налоговую реформу именно сегодня, сделав наиболее конкурентные условия для бизнеса в Европе? Второго такого шанса у нас не будет. Как вы думаете?
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