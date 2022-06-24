Налоговый ликбез

В связи с приближением Европы важно понимать, что все страны Европы конкурируют за:

  • инвестиционный капитал;
  • производителей и новейшие производства;
  • людей.

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Пока выведу за скобки вопросы войны, справедливых судов, рынка капитала, доступа на рынки. Вопрос пока о налогах.

Ниже – публичная информация о ставках в разных странах Европы (не только ЕС, членами которого мы будем не раньше чем через 10 лет, как говорят большие дяди и тети из ЕС).

1. Налог на доходы физических лиц

  • Босния и Герцоговина – 10%;
  • Косово – 10%;
  • Македония – 10%;
  • Черногория – 9%;
  • Румыния – 10%;
  • Сербия – 10%;
  • Украина – 18% + ЕСВ на Фонд оплаты труда.

2. Корпоративный налог

  • Босния и Герцоговина – 10%;
  • Болгария – 10%;
  • Венгрия – 9%;
  • Косово – 10%;
  • Македония – 10%;
  • Черногория – 9%;
  • Украина – 18%.

3. Налог на добавленную стоимость

  • Швейцария – 7%;

  • пониженные ставки налога на добавленную стоимость в разных странах Европы стартуют от 3%.

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Возможность, которая быстро пройдет

Скажите, пожалуйста, как будет наполняться бюджет Украины в ближайшие три года с учетом того, что 86% украинского бизнеса прекратили или сократили работу?

Если ожидаемые потери ВВП будут примерно 30%, а у украинского бизнеса в ближайшие три года не будет прибыли? Если из Украины уехало 5 миллионов украинцев и рынок труда, как и потребление, сократился? Украинский бизнес сегодня активно изучает европейские индустриальные парки и свободные зоны для релокации?

Независимо от ставок, ближайшие 3 – 5 лет наполнение бюджета будет непосредственно зависеть от помощи Запада. А если так, почему бы не провести налоговую реформу именно сегодня, сделав наиболее конкурентные условия для бизнеса в Европе? Второго такого шанса у нас не будет. Как вы думаете?

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