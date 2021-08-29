Дружину вбитого грецького посла засудили до 31 року в'язниці

Посла Греції у Бразилії Кіріакоса Амірідіса 30 грудня 2016 року знайшли у багажнику автомобіля, що згорів. Слідчі встановили, що вбивство організувала його дружина.

Франсуаза де Соуза Олівейра отримала покарання – 31 рік позбавлення волі. Жінка мала роман з офіцером військової поліції Серхіо Гомешем.

До теми Згорівше тіло грецького посла знайшли у Ріо-де-Жанейро

Поліцейський зізнався, що вбив посла на прохання Олівейри. Його засудили до 22 роки позбавлення волі.

Раніше родича Гомеша – Едуардо Морейра Тедескі ді Мело, засудили за переховування тіла. Однак згодом виправдали, хоча чоловік відсидів рік у в'язниці.

Перед смертю планував святкувати Різдво

З Олівейрою дипломат одружився у 2004 році. Перед смертю чоловік приїхав зі столиці Бразилії в Нова-Ігуасу. Він планував провести Різдво з дружиною та її батьками.

Жінка спочатку повідомила поліцію про зникнення. Вона сказала, що Амірідіс покинув помешкання і поїхав у незрозумілому напрямку на орендованій машині.

Вже згорілий автомобіль знайшли під естакадою з тілом посла у багажнику. Слідчі побачили плями крові у квартирі, де перебувало подружжя. Правоохоронці вважають, що чоловіка спочатку вбили, а потім спалили у машині.

Читайте також У Білорусі затримали колишнього посла, який критикував Лукашенка

Амірідіс був консулом у Ріо-де-Жанейро з 2001 по 2004 рік. Він повернувся до Бразилії як посол у 2016 році. Чоловікові було 59 років.