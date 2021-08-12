За інформацією білоруського правозахисного центру "Весна", загалом обшуки пройшли у 22 людей. Частину людей після допитів відпустили.

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Рідні Лещені підтвердили, що 11 серпня до його помешкання у Жодіно навідалися силовики. Вони забрали чоловіка та повезли з собою. Сім'я досі не знає, де перебуває зараз колишній посол. Не виключають, що його відвезли в КДБ на допит або затримали, і він перебуває у СІЗО.

Довідка. "Сход" – це цифровий майданчик , створений "для вираження інтересів і думки народу Білорусі". Ініціатива дозволяє народу висувати та обирати своїх представників.

Що відомо про дипломата Лещеню