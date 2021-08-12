По информации белорусского правозащитного центра "Весна", в целом обыски прошли у 22 человек. Часть людей после допросов отпустили.

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Родные Лещени подтвердили, что 11 августа в его квартиру в Жодино наведались силовики. Они забрали мужчину и увезли с собой. Семья до сих пор не знает, где находится сейчас бывший посол. Не исключают, что его увезли в КГБ на допрос или задержали, и он находится в СИЗО.

Справка. "Сход" – это цифровая площадка, созданная "для выражения интересов и мнения народа Беларуси". Инициатива позволяет народу выдвигать и избирать своих представителей.

Что известно про дипломата Лещеню