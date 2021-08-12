По информации белорусского правозащитного центра "Весна", в целом обыски прошли у 22 человек. Часть людей после допросов отпустили.
Читайте также В Беларуси хотят убрать из конституции норму о нейтралитете
Родные Лещени подтвердили, что 11 августа в его квартиру в Жодино наведались силовики. Они забрали мужчину и увезли с собой. Семья до сих пор не знает, где находится сейчас бывший посол. Не исключают, что его увезли в КГБ на допрос или задержали, и он находится в СИЗО.
Что известно про дипломата Лещеню
- В начале 2000-х был помощником президента Беларуси. Впоследствии стал послом страны в Египте и Израиле. С 2016 года работал послом в Словакии.
- В августе 2020 года Лещеня стал одним из первых среди белорусских послов, кто высказался в поддержку протестов против режима Лукашенко.
- После этого он подал в отставку и назвал, что считает это логичным шагом. Мол, его гражданская позиция не совпадает с официальной позицией МИД.