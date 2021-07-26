ДТП під наркотиками: львівську модель й експомічницю голови облради позбавили прав

Суд у Львові оштрафував на 17 тисяч і позбавив водійського посвідчення 24-річну Анну-Мар'яну Самолук. Вона в травні 2021 року, перебуваючи в стані наркотичного сп'яніння, протаранила припаркований Porsche Cayenne та втекла.

Дівчина є відомою моделлю. У 2017 році вона брала участь у конкурсі Міс України. Крім того, вона була помічницею голови Львівської облради Петра Колодія.

Цікаво "Пришліть 2 високих Полін": чоловік викликав поліцію через відмову дружини займатися сексом

Рішення суду

Суддя Галицького райсуду Віталій Стрельбицький визнав провинну Анни-Мар'яни Самолук у керуванні авто під дією наркотичних засобів, а також у скоєнні ДТП.

Їй призначили покарання у вигляді штрафу в 17 тисяч гривень, а також позбавлення водійських прав терміном на 1 рік.

У 24-річної моделі є 10-денний термін, щоб оскаржити рішення суду в апеляції.

Деталі ДТП у Львові

Ця аварія сталася ще 28 травня на вулиці Ковжуна. Водійка влетіла в припаркований Porsche Cayenne, а тоді втекла з місця аварії.

Згодом її спіймали патрульні й запідозрили в неї стан наркотичного сп'яніння. Експертиза підтвердила наявність в організмі екстазі, менамфетаміну й амфетаміну.

Анна-Мар'яна Самолук пояснила, що святкувала день народження й думала, що вже не перебуває в стані наркотичного сп'яніння. Власної провини вона не заперечувала.



Припаркований Porsche Cayenne, в який в'їхала Анна-Мар'яна Самолук / фото партульної поліції