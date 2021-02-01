Радість для українців: Дубінського заблокували в ютубі, а в СБУ – нарешті зміни

Несподівано – про хороше. Є аж 2 хороші новини. Це на 2 більше, ніж зазвичай. Одна про СБУ, а інша – про Дубінського, але не зовсім. Хороші новини? Та це "підсумки антихайп" якісь.

Джерело: Bihus.Info на 24 каналі

Боротьба з Дубінським

Про Дубінського коротко: йому закрили ютуб-аккаунт за порушення правил користування. Я не думаю, що це нищівний удар, але все ж має створити відчуття, що "не всяка швидкість однаково корисна".

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Ютуб виявився чіткішим, ніж фракція "Слуга народу", яка вже дуже довго намагається визначитись: "банити" їм Дубінського чи ні.

На момент запису цього блогу фракція все ще блукає в пітьмі і займається анонімним голосуванням. Неквапливо вичавлюють з себе раба по краплі, так би мовити. Обіцяють дочавити в понеділок (1 лютого), але і те – не факт.

Тут мені редактор порадив дописати 5 найвідоміших зашкварів Дубінського, але ви все про нього – від маминої любові до фейків про Майдан – і так знаєте. Я краще скажу одну річ, яка мене приємно вразила.



Олександра Дубінський / Фото Діло

В історії з Дубінським є 2 фронти:

Центр протидії корупції;

"Демократична сокира".

ЦПК проводив титанічну юридичну роботу щодо Дубінського, писав офіційні звернення і листи, зокрема і щодо ютубу. "Демократична сокира" влаштовувала флешмоб з масових скарг на канал Дубінського. В день, коли канал заблокували, всі пораділи, але…

Я переживав, що всі розсваряться, хто більший молодець. Хто більше докинув жирів у масло. Однак трапилось диво. Всі зійшлись на тому, що всі молодці. Це прекрасно, адже традиція геть інша… І те, що всі не перегризлись через перемогу – навіть крутіше за саму перемогу.



Список санкцій США / Інфографіка 24 каналу

Реформа СБУ

А тепер основна тема – про СБУ. Здається, у Служби безпеки України таки заберуть "економіку". Тобто, розслідування економічних злочинів. Цій новині якось не віддали належне, а вона ж просто свято (чи, принаймні, надія на свято).

Верховна Рада 28 січня у другому читанні та в цілому підтримала створення Бюро економічної безпеки . Тепер лише цей орган займатиметься економічними злочинами.

Чим має займатись СБУ? Національною безпекою. Контррозвідка, боротьба з тероризмом, захист держави як такої.

Однак в якийсь момент, а це було дуже давно, СБУ розділилась на 2 напрямки:

державний – займався тим, чим слід, його робота була непомітна. Інколи в хорошому сенсі, а інколи в поганому.

– займався тим, чим слід, його робота була непомітна. Інколи в хорошому сенсі, а інколи в поганому. привілейований – "економічний", який займався "видоюванням" бізнесу, тому що міг і хотів.

Саме останній напрямок подарував нам:

Павла Демчину;

Сергія Семочка;

Миколу Беззубенка та інших відомих СБУшних персонажів.



Демчина, Семочко і Беззубенко / Фото Колаж 24 каналу

І навіть якщо коротко переглянути новини про СБУ, то… Це просто жах. Інколи абсурдно смішний, але все ж…

2015 рік. У СБУ зупинили експорт горіхів, тому що їм треба було дослідити горіхи на хробаків.

СБУ. Горіхи. Хробаки. Ключове – експорт встав. Експортери почали втрачати гроші. Потім хтось з кимось поділився – і все знову поїхало.

І це повністю описує широкий пласт діяльності СБУ.

2017 рік. Департамент економічної контррозвідки СБУ почав війну зі страшною загрозою українській державності – льодяниками Strepsils. До речі, це департамент Семочка.

СБУ влазило в цілі ринки. Горіхи, м'ясо, текстиль, ліки, заправки. Прийди, зупини, створи проблеми, отримай своє, відпусти. Якщо я почну бодай одним реченням описувати кожний епізод, ми тут до завтра просидимо.

До речі, колись "економічне СБУ" загальмувало діяльність імпортерам скрапленого газу, але не всім. На цьому підріс Медведчук, з яким тепер бореться (ну, сподіваюсь) "державне" СБУ.

СБУ наїжджала на склади товару, пропускала крізь себе імпорт техніки, арештовувала людей за брелок з відеокамерою з AliExpress, бо це нібито шпигунська техніка, вимагала квартири у забудовників…

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Вони влазили практично в усе. Під Одесою СБУ "виносить" приватну виноробню. Називає її "підпільним цехом продукції сумнівної якості". І проблема навіть не в тому, що це відома місцева крафтова виноробня з власним брендом, з дорогим обладнанням, а не підпільний цех.

Проблема в тому, що СБУ не має займатись бізнесовими темами. І, здається, врешті не буде. В той самий день, коли в Одесі обшукували виноробів, Верховна Рада проголосувала за те, щоб позбавити СБУ функції "кошмарення бізнесу".

Зараз буде багато "але", та мені хотілося б, щоб ви оцінили, наскільки визначна подія трапилась. Скільки впливових персонажів опирались цим змінам.

За останні 20 років реформу СБУ запускали приблизно 5 разів, мабуть. І вона не добиралась навіть до цього етапу. СБУ нарешті має займатись пріоритетно основами державності, контртероризмом і міжнародним правопорядком. Тобто, шукати хробаків не в горіхах, а в державному апараті. Їхати не до одеських виноробів, а до одеського мера.

Обіцяні "але"

АЛЕ це лише перше читання. Тепер у законопроєкт мають внести правки і знову голосувати, а правок там знадобиться.

це лише перше читання. Тепер у законопроєкт мають внести правки і знову голосувати, а правок там знадобиться. АЛЕ в багатьох місцях закон проблемний. Він підрізає СБУ економіку, але сильно розширює можливості у стеженні, доступі до даних, впливі на медіа та мовників, впливі на політичний процес.

в багатьох місцях закон проблемний. Він підрізає СБУ економіку, але сильно розширює можливості у стеженні, доступі до даних, впливі на медіа та мовників, впливі на політичний процес. АЛЕ і це окрема проблема – він дозволяє СБУ ігнорувати інформаційні запити і приховувати все, що захочеться.

Подекуди законопроєкт – "високоризиковане фуфло", давайте вже як є. І його треба сильно коригувати. Однак, попри це все, позбавлення СБУ "економічного функціоналу" – це визначна подія, яка добре відіб'ється і на здоров'ї самих СБУшників.

Коли один СБУшник хоче вбити іншого – теж новина цього тижня – він це робить не тому що в них конкуренція за найкращий захист держави. Просто хочеться дорватись до потоків. А нема потоків, то може і замовляти сенсу не буде.

Замовлення вбивства

До речі, історія про замовлення СБУшником Нескоромним його колеги Наумова. Я майже дочитав усі злиті матеріали по справі. Що вам сказати, товариство – це сум і скорбота, як на це не споглядай.

країнські правоохоронці 23 січня провели

спецоперацію та затримали полковника спецпідрозділу "Альфа"

Андрія Расюка

. Його звинувачують у підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Як зазначили, і

мовірним замовником може бути Дмитро Нескоромний

Але сьогодні можна обережненько і порадіти.