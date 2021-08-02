Двічі зґвалтував та возив містом: у Сумах чоловік знущався з дівчини

У Сумах 30 липня раніше судимий чоловік жорстоко познущався з 18-річної дівчини. Відомо, що він 5 годин утримував свою жертву.

Возив дівчину в автомобілі

Чоловік скориставшись безпорадним станом дівчини, зґвалтував її на березі річки. Після того він поклав потерпілу на заднє сидіння автомобіля і їздив з нею по місту.

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Вже за декілька годин зловмисник поїхав до лісу, де знову зґвалтував юну дівчину,

– розповіли в поліції.

Під час проведення слідчих дій правоохоронці встановили підозрюваного. Ним виявився раніше судимий 36-річний мешканець Сум.

Дівчині надали необхідну медичну допомогу та передали на піклування батькам.

Ймовірному зловмиснику повідомили про підозру за 2 статтями:

викрадення людини,

зґвалтування.

Правоохоронці вирішують питання про обрання чоловіку запобіжного заходу.

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