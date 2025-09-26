Колишньому керівнику ФБР Джеймсу Комі висунули звинувачення за двома кримінальними статтями. Його підозрюють в дачі неправдивих показань Конгресу та перешкоді правосуддю.

Зауважимо, що це перший подібний випадок звинувачення ексголови ФБР. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC та The New York Times.

Дивіться також Сотні генералів та адміралів збираються на термінову нараду в США, – WP

У чому звинувачують Комі?

Джеймс Комі очолював розслідування про можливі зв'язки членів передвиборчого штабу Дональда Трампа з Росією ще під час його першого терміну. Звинувачення проти нього пов'язані з показаннями, які він дав Сенатському комітету у судових справах у 2020 році у справі про втручання Росії в американські вибори 2016 року.

Обвинувальний акт скасували попри заперечення прокурорів Східного округу Вірджинії, які не знайшли достатньо доказів для підтвердження звинувачень, але їх відхилила Ліндсі Халліган, прихильниця Дональда Трампа, яку президент США кілька днів тому особисто обрав для керівництва прокуратурою.

Генпрокурор США Пем Бонді, коментуючи це, заявила, що "ніхто не стоїть вище за закон", а обвинувальний висновок відображає прагнення Міністерства юстиції США залучити до відповідальності тих, хто зловживає владою.

За даними NYT, Джеймсу Кому наразі загрожує до п'яти років ув'язнення, якщо його визнають винним. Утім, на думку багатьох чинних та колишніх прокурорів, його причетність та провину буде важко довести у суді.

Сам екскерівник ФБР заявив, що не вважає себе винним і готовий довести це у суді. Він повідомляв, що "його серце розбите" через Міністерство юстиції США, але він зазначав, що довіряє федеральній судовій системі.

Дональд Трамп звільнив Комі з посади голови ФБР у 2017 році, під час свого першого президентського терміну. Після цього вони обмінювалися образами. Президент США заявляв, що Комі "повинен сидіти у в'язниці".

Один із найгірших людей, з якими коли-небудь стикалася наша країна – Джеймс Комі, колишній корумпований глава ФБР. Він завдавав шкоди нашій країні протягом дуже довгого часу й тепер лише на початку шляху, щоб бути притягнутим до відповідальності за свої злочини проти нашої нації,

– написав Трамп у Truth Social 26 вересня.

Що цьому передувало?