МВФ готовий надати Україні понад 1 мільярд доларів: що для цього потрібно

До Києва прибула місія Міжнародного валютного фонду для обговорення шостого перегляду програми розширеного фінансування з українською владою. Було визначено умови, за яких Україні буде надано черговий транш допомоги.

Що потрібно зробити Україні для отримання траншу від МВФ

Для отримання траншу в розмірі 1,1 мільярда доларів Україна повинна виконати чотири основні вимоги, що стосуються бюджетного планування, фінансової стабільності, енергетики та державного управління., повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство фінансів.

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Сергій Марченко Міністр фінансів України Мінфін спільно з командами Національного банку та МВФ продовжує активно працювати над впровадженням спільно визначених реформ. Ми вдало пройшли вже пʼять переглядів Програми та розраховуємо на успішний шостий перегляд вже у грудні та, як результат, отримання наступного траншу обсягом близько 1,1 мільярда доларів.

Наразі відомо, що до шостого перегляду програми макрофінансової допомоги Україна повинна виконати такі структурні завдання:

провести огляд довоєнних політик і практик середньострокового бюджетного планування;

оцінити фінансові ризики для стабільності та підготувати план дій для різних сценаріїв;

оцінити фінансовий стан підприємств централізованого теплопостачання;

розробити політику управління державною власністю, політику дивідендів та стратегію приватизації.

Зауважте! Місія МВФ буде перебувати в Києві протягом наступних кількох днів. Також Міністерство фінансів, разом з Національним банком, бере участь у переговорах.