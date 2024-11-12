МВФ готов предоставить Украине более 1 миллиарда долларов: что для этого нужно

В Киев прибыла миссия Международного валютного фонда для обсуждения шестого пересмотра программы расширенного финансирования с украинскими властями. Были определены условия, при которых Украине будет предоставлен очередной транш помощи.

Что нужно сделать Украине для получения транша от МВФ

Для получения транша в размере 1,1 миллиарда долларов Украина должна выполнить четыре основных требования, касающихся бюджетного планирования, финансовой стабильности, энергетики и государственного управления., сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство финансов.

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Сергей Марченко Министр финансов Украины Минфин совместно с командами Национального банка и МВФ продолжает активно работать над внедрением совместно определенных реформ. Мы удачно прошли уже пять просмотров Программы и рассчитываем на успешный шестой пересмотр уже в декабре и, как результат, получения следующего транша объемом около 1,1 миллиарда долларов.

Известно, что до шестого пересмотра программы макрофинансовой помощи Украина должна выполнить следующие структурные задачи:

провести обзор довоенных политик и практик среднесрочного бюджетного планирования;

оценить финансовые риски для стабильности и подготовить план действий для различных сценариев;

оценить финансовое состояние предприятий централизованного теплоснабжения;

разработать политику управления государственной собственностью, политику дивидендов и стратегию приватизации.

Обратите внимание! Миссия МВФ будет находиться в Киеве в течение следующих нескольких дней. Также Министерство финансов, вместе с Национальным банком, участвует в переговорах.